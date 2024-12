Algemeen Visserij coöperatie Piskabon luidt noodklok over gebrek aan actie van bestuurscollege Bonaire Redactie 10-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Coöperatie Piskabon heeft middels een brief aan het bestuurscollege van het eiland aan de bel getrokken over het uitblijven van gesprekken tussen de overheid en de coöperatie.

“Bij vele gelegenheden heeft Piskabon geprobeerd via verschillende kanalen in gesprek te blijven met de regering van Bonaire, waarbij wij diverse onderwerpen van urgentie en belang hebben aangekaart en opvraagde informatie hebben verstrekt. Dit lijkt inmiddels tevergeefs te zijn geweest”, zegt Piskabon voorzitter Ernest De Lanoy.



Piskabon zegt inmiddels het gevoel te hebben dat de coöperatie door het lokale bestuur niet serieus wordt genomen en dat de vissers van Bonaire inmiddels de wrange vluchten plukken van het gebrek aan actie aan de kant van het bestuurscollege.



“Piskabon heeft tot op dit moment nog niet gehoord wat er gaat gebeuren met het zorgcontract voor 2025. De enige informatie is dat het er 150.000 dollar begroot is voor 2025. Met dit bedrag kan Piskabon haar ledenbestand niet goed bedienen. Piskabon krijgt ook geen antwoord op o.a. vragen over onze begrotingsaanpassing voor 2025, die eind oktober ingediend is bij de Eilandsraad”, aldus De Lanoy.



Belangrijk

De voorzitter van de coöperatie wijst er nog maar weer eens op dat visserij een van de belangrijkste economische sectoren van Bonaire is, maar ondertussen al jaren wordt verwaarloosd. De coöperatie wijst op het belang van voedselzekerheid, waarbij het belangrijk is dat het eiland in de eigen voedselproductie kan voorzien.

“Het is mede om deze reden dat wij, als vissers georganiseerd onder Piskabon dringend de aandacht van het Bestuurscollege vragen”, concludeert Delanoy.

0