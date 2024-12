Nieuws van Bonaire Ontdek het vernieuwde Event Center van Delfins! Sander Engelbertink 10-12-2024 - 1 minuten leestijd

Zoek je een inspirerende locatie voor je volgende evenement? Ons vernieuwde Event Center biedt stijlvolle ruimtes voor bijvoorbeeld congressen, business meetings, workshops, bruiloften en bedrijfsborrels. De evenementenlocatie is uitgebreid met een nieuwe ontvangstruimte en een moderne zaal. Ook de bestaande eventruimtes hebben een frisse make-over gekregen en zijn nu uitgerust met een eigen minibar.

Ons ervaren eventteam helpt je graag om elk detail van je evenement tot in de puntjes te verzorgen. Of je nu een intieme bijeenkomst of een grootschalige conferentie plant, wij zorgen ervoor dat elk detail perfect geregeld is. Daarnaast bieden wij diverse arrangementen voor hapjes en drankjes om jouw evenement compleet te maken. Laat ons jouw visie werkelijkheid maken!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van het Event Center.

Samen creëren we een evenement dat je gasten niet snel zullen vergeten!

