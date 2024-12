Algemeen Trailer helling gereed in Isidel Beach Park Bonaire Hans Hofstra 10-12-2024 - 3 minuten leestijd

Een nieuwe trailerhelling is operationeel in het Isidel Beach Park.

KRALENDIJK – Op Bonaire is de trailer helling gereed gemaakt in het Isidel Beach Park. De helling geeft de mogelijkheid om boten gemakkelijk in het water te rijden. Komende week zal ook de tweede pier, die betere toegang biedt voor rolstoelgebruikers in het Isidel Beach Park klaargemaakt worden.

“We zijn blij met het eerste resultaat. Afgelopen week is de trailer helling opgeleverd. Komende week maken we de pier klaar, waarmee rolstoelgebruikers veilig het water in kunnen,” zegt Van Kolck. Hij is directeur van COW Caribe die rond Bonaire helpt met het verder ontwikkelen van pieren. “We hebben een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee we pieren kunnen bouwen die zowel duurzaam als rolstoelvriendelijk zijn. Bij de trailer helling in het Isidel Beach Park hebben we stroef materiaal gebruikt. Daarnaast is de hellingshoek ideaal, waardoor gemakkelijk een boot op de trailer gebracht kan worden.”

Geschikt voor duiklocaties

Van Kolck legt uit dat het bedrijf zich richt op het gebruik van prefab frames die vooraf worden samengesteld. “Deze frames zijn minder massief en laten water vrij doorstromen, wat ze zowel duurzaam als minder belastend voor het maritieme milieu maakt. Ook zal een winddraaiing uit het oosten geen schade geven aan de pier die we hier hebben aangelegd,” aldus Van Kolck. “Wij denken zelfs dat de moderne pieren die we nu hebben aangelegd, ook de oplossing kunnen zijn voor veel duikplekken rondom Bonaire. Duikers hebben vaak moeite om tussen de gele stenen het juiste pad richting de duiksite te vinden. De pieren die wij aanleggen, kunnen hierbij helpen. Hierdoor zal ook de natuur bij de verschillende duiksites beter behouden blijven.” Afgelopen week werd er hard gewerkt om de trailerhelling af te krijgen.

Vergunningen komen maar niet

Niet alleen is COW bezig om de toegang van het Isidel Beach Park te verbeteren. Ook hebben zij andere pieren gemaakt en onderhoud gepleegd. Het bedrijf is bezig met innovatieve oplossingen. Zo hoeven zij bijvoorbeeld geen koraal weg te halen of een klip te verwijderen. De materialen die zij gebruiken, worden juist hierover heen geplaatst. Het koraal wordt niet aangetast. Helaas lijken sommige projecten opgeschort te worden door bureaucratische hindernissen op het eiland. “We wachten al bijna twee jaar op bepaalde vergunningen,” vertelt Van Kolck. “Dit vertraagt onze projecten. Maar we blijven optimistisch en hopen dat onze samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire beter zal verlopen en organisaties zoals Stinapa vruchtbaar zal blijven.”

Geen impact koraal

Een andere uitdaging is het behouden van de balans tussen ontwikkeling en natuurbehoud. “Er zijn altijd mensen die zich zorgen maken over de impact op het koraal,” erkent Van Kolck. “Dit snappen wij. Ik wil benadrukken dat wij intensief samenwerken met Stinapa. Alles wordt in overleg met hen gedaan. De constructies die we bouwen, hebben geen impact op het koraal. Sterker nog, het valt mij op dat elke pier die wij hebben geplaatst juist veel onderwaterdieren aantrekt.”

