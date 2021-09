Koken met Corjan: Mais-brownie taart

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Zoete mais-brownie taart met zoute popcorn

Dit heerlijke nagerecht is eenvoudig te maken en hoeft niet in de oven. Het bestaat uit een bodem van brownies met daar bovenop een heerlijke, zoete bavarois. Corjan gebruikt voor dit dessert onder andere kokosmelk, Rom Rincon en Bonairiaans zeezout. Dit zorgt voor de welbekende Caribische tint die hij aan zijn gerechten geeft.

Natuurlijk kun je de brownies ook vervangen door andere koekjes om de bodem mee te maken. En ben je geen fan van zoute popcorn, dan kun je ook voor de zoete variant kiezen.

Breng het water met de suiker aan de kook en laat deze karameliseren

Ingrediënten

Bavorois:

1 blikje à 285 gram (zoete) maiskorrels

100 gram suiker

50 ml water

200 gram kokosmelk

snufje Bonaire zeezout

10 gram gelatine

20 ml Bacardi rum

450 gram slagroom

Slagroomsaus:

100 gram suiker

50 ml water

250 ml slagroom

5 gram custard

Bonaire zeezout

Bodem:

1 pak brownie cookies

20 ml Rincon Rum

Garnering:

gezouten popcorn

karamelsaus

Benodigdheden:

pannen

zeef of vergiet

blender

garde of mixer

bakvorm of schaal

keukenfolie

spatel

Voeg de uitgelekte maiskorrels toe en roer deze door de karamel

Maal het maismengsel fijn in de blender

Recept

Maak allereerst de slagroomsaus. Breng het water met de suiker aan de kook en laat deze karameliseren. Giet de slagroom erbij, oppassen voor stoomvorming, en laat de karamel oplossen en kook de saus wat in. Bind de saus wat in met de in wat water opgeloste custard en laat zachtjes doorkoken. Voeg wat Bonaire zeezout toe.

Vervolgens ga je verder met de bavarois. Breng het water met de suiker aan de kook en laat deze karameliseren. Voeg de uitgelekte maiskorrels toe en roer deze door de karamel. Voeg daarna de kokosmelk toe en laat de karamel oplossen.

Roer de gelatine door het maismengsel

Week de gelatine in koud water. Maal het maismengsel fijn in de blender en roer er de in koud water geweekte gelatine door. Voeg het snufje Bonaire zeezout en de Bacardi rum toe en laat dit mengsel onder af en toe roeren koud worden.

Klop de slagroomsaus op tot half stevig.

Bekleed ondertussen een schaal of bakvorm met de brownie cookies en besprenkel deze licht met de Rom Rincon.

Bekleed ondertussen een vorm met de brownie cookies en besprenkel deze licht met de Rom Rincon

Spatel het afgekoelde maismengsel door de slagroom

Als het maismengsel koud is de slagroomsaus erdoor spatelen en in de vorm verdelen.

Laat het geheel in de koelkast opstijven.

Snijd een stukje af en garneer met de popcorn en wat karamelsaus.

Het eindresutaat

Eet smakelijk!

