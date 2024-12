Nieuws uit Nederland Kabinetsplannen voor toegankelijker intereilandelijk vervoer Redactie 09-12-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Het kabinet heeft plannen aangekondigd om het intereilandelijk vervoer tussen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verbeteren. Dit werd bekendgemaakt in een brief van 6 december aan de Tweede Kamer. Toegankelijker vervoer tussen de eilanden is volgens het kabinet cruciaal voor de economische ontwikkeling en sociale verbondenheid binnen Caribisch Nederland.

De huidige luchtverbindingen met Saba en Sint-Eustatius zijn beperkt en vaak kostbaar. Daarom werkt het kabinet aan een wettelijke regeling om de bereikbaarheid van deze eilanden per vliegtuig te garanderen. Hiervoor wordt een zogenoemde ‘openbaredienstverplichting’ (public service obligation, PSO) ingevoerd. Met deze regeling kan de overheid luchtvaartmaatschappijen verplichten om lijndiensten te onderhouden tegen betaalbare tarieven. De invoering van deze regeling hangt af van een nieuw wetsvoorstel dat momenteel in voorbereiding is.

Op dit moment verzorgt Winair de luchtverbindingen tussen Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. De overheid is aandeelhouder in Winair, maar wil de afhankelijkheid van deze constructie verminderen door middel van de PSO-regeling. Een structurele financiële bijdrage van de overheid is noodzakelijk om deze plannen te realiseren, maar daarvoor zijn nog geen middelen vrijgemaakt.

Naast verbeteringen in het luchtvervoer onderzoekt het kabinet ook de mogelijkheden voor een duurzame veerverbinding tussen de eilanden. Sinds 2021 draait er een pilot met de Makana-ferry, die Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten met elkaar verbindt. Deze pilot loopt door tot 2025 en wordt geëvalueerd om te bepalen of de veerdienst structureel kan worden ingezet. Het kabinet werkt hierbij samen met de betrokken ministeries en eilandbesturen om de levensvatbaarheid en financiering van de ferry op lange termijn zeker te stellen.

Deze plannen voor intereilandelijk vervoer maken deel uit van een breder pakket aan maatregelen om de bestaanszekerheid op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te versterken. Naast mobiliteit investeert het kabinet in sociale woningbouw, verlaging van nutsvoorzieningen en betere kinderopvang. Hiermee wil het kabinet de levensstandaard op de eilanden dichter bij die van Europees Nederland brengen.

