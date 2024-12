Nieuws uit Nederland Betere ondersteuning voor mensen met beperking Redactie 10-12-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet kondigt maatregelen aan om de positie van mensen met een beperking op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te versterken. In een kamerbrief van 6 december worden concrete stappen uiteengezet om participatie en zelfstandigheid van deze groep te bevorderen. Dit flankerend beleid richt zich op toegankelijkheid, ondersteuning en gelijke behandeling, passend binnen de bredere strategie om de bestaanszekerheid op de BES-eilanden te verbeteren.

Sinds de invoering van het VN-verdrag Handicap in 2016 voor het hele Koninkrijk, wordt er gewerkt aan het verbeteren van de rechten en ondersteuning voor mensen met een beperking. Hoewel het verdrag nog niet volledig van kracht is in Caribisch Nederland, zijn er wel concrete stappen gezet. Zo worden er programma’s ontwikkeld om de toegankelijkheid van publieke diensten en voorzieningen te vergroten en worden lokale organisaties actief betrokken bij dit proces.

Wetten

Een belangrijke stap volgens de staatssecretaris is de voorbereiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor Caribisch Nederland. Deze wet moet gelijke rechten garanderen en discriminatie van mensen met een beperking tegengaan. Daarnaast treedt op 1 januari het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning en bestrijding van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling BES in werking. Dit besluit regelt ondersteuning voor mensen met een beperking, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Het kabinet werkt ook aan een speciaal programma voor toegankelijkheid en participatie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dit programma, dat momenteel in ontwikkeling is, bevat acties die zijn afgestemd met lokale partners en organisaties. De nadruk ligt op praktische verbeteringen, zoals het toegankelijk maken van openbare gebouwen, vervoersmogelijkheden en publieke voorzieningen.

In de afgelopen jaren zijn er daarnaast initiatieven gestart om mensen met een beperking beter te ondersteunen. Zo worden er projecten uitgevoerd om de toegankelijkheid van scholen en gezondheidszorgcentra te verbeteren. Ook wordt er gekeken naar aanvullende wetgeving om de rechten van mensen met een beperking beter te beschermen.

Digitaal

Het kabinet onderkent dat er op de BES-eilanden nog uitdagingen zijn op het gebied van infrastructuur en dienstverlening. Daarom is er ook aandacht voor digitale toegankelijkheid en de verbetering van overheidsdiensten. Door meer gegevens digitaal beschikbaar te maken en processen te stroomlijnen, kunnen mensen met een beperking sneller en eenvoudiger de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Met deze maatregelen hoopt het kabinet de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba aanzienlijk te verbeteren. De inzet op toegankelijkheid, gelijke behandeling en maatschappelijke ondersteuning is een integraal onderdeel van het bredere streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan deelnemen.

0