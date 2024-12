Vacatures Bonaire Vacature Medewerker Catering Melanie Zandwijk 05 december 2024

Cateringheld gezocht! Ben jij onze vroege vogel met een liefde voor gezond eten, eenvoudige maar smakelijke gerechten en soms een culinair hoogstandje? Zit hospitality, het bereiden van smakelijke salades en kipgerechten in je vingers, en heb je een scherp oog voor detail? Ben je professioneel en kun je met net zoveel liefde en precisie maaltijden inpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Je start je dag vroeg en vol energie in het bruisende centrum van Kralendijk, waar je samen met ons gezellige team collega’s maaltijden bereidt en inpakt. Onze klanten rekenen op jou om heerlijke gerechten op tijd en tiptop verpakt te ontvangen. Salades? Vers en kleurrijk. Kipgerechten? Om je vingers bij af te likken. En dat alles terwijl jij de keuken HACCP-proof en spic en span houdt.

Het inpakken van maaltijden is een belangrijke taak in jouw rol. Met jouw oog voor detail zorg je ervoor dat elke maaltijd netjes, compleet en op tijd klaarstaat voor uitlevering.



Wat zoeken wij in jou?

Een vroege vogel: jij vindt vroeg starten (8 uur) heerlijk.

Multitasker: koken, inpakken en schoonmaken? Jij doet het met een glimlach.

Iemand met ervaring in voedselbereiding en hygiëne (HACCP? Grote pré!)

Nauwkeurig en efficiënt: elk bakje, zakje en salade is perfect verpakt.

Een teamspeler met een vleugje plagerige humor: we werken hard, maar lachen harder.

Taal: Nederlands spreek je vloeiend, Engels voldoende, en Spaans? Dan scoor je extra punten!

Wat bieden wij?

Een parttime job (8-10 uur per week op donderdag en zaterdag).

Werken in een gezellig, klein team waar kwaliteit én humor samenkomen.

De kans om een belangrijke schakel te zijn in onze groeiende cateringbusiness.

Klinkt dit als jouw perfecte recept? Wacht niet langer en neem contact met ons op! We kijken ernaar uit om met jou samen te werken!

Solliciteren

Schrijf een email aan [email protected]

