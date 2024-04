Sport & Vrije tijd World Cup PWA windsurfen voor jeugd op Bonaire Hans Hofstra 14-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Stichting Aquaspeed Bonaire Windsurfers gaat van 22 tot en met 26 mei de World Cup Professional Windsurf Association (PWA) voor jeugd op Bonaire organiseren. De wedstrijden zullen op het water bij Sorobon worden georganiseerd.

Op woensdag 22 mei is om 18.00 uur de openingsceremonie gepland. Op zaterdag 25 is de sluitingsceremonie. Dit gebeurt op het Wilhelminaplein in Kralendijk.

Op 25 mei is er de registratie voor Pro Kids. Op 26 mei zullen zij vriendschappelijke wedstrijden gaan varen. De categorieën jeugd (jeugd onder de 21 jaar) en junior (kinderen onder de 17 jaar) zullen van 22 tot en met 25 mei op het water te vinden zijn. Hun registratie is op 21 mei. De wedstrijden die zij varen worden georganiseerd door de PWA. De windsurfers zullen meedoen aan het onderdeel slalom. Het onderdeel foilen wordt overgeslagen. Volgens de organisatie zou het water in Sorobon daar niet diep genoeg voor zijn.

