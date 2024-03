Darters op zoek naar de 180 in Dart League Bonaire

KRALENDIJK – Rond de twintig darters komen elke dinsdagavond bij elkaar om te strijden in de Dart League van Bonaire. Het toernooi wordt georganiseerd voor beginnende, maar ook betere spelers en speelsters. Volgens organisator Gerbrand Dongelmans gaat het niet alleen om de eer, maar vooral om het hebben van een gezellige avond.

In Foodies op Bonaire is een ruimte omgetoverd die sfeer geeft zoals darters dat zijn gewend zijn tijdens dart wedstrijden in Alexandra Palace. Met de vernieuwde dartborden en scoresysteem ziet de ruimte er professioneel uit. Met een aantal tafels achter de darters, kan het publiek genieten van een mooie wedstrijd. Wekelijks komen op dinsdag darters van Bonaire bij elkaar om het uiterste van elkaar te vragen.

In elf weken komen hier mensen samen om een toernooi te spelen. Iedere week is er een knock-out systeem, waarbij uiteindelijk de beste zestien naar de volgende ronde gaan. Fanatiek wordt er gespeeld. Toch is er ook ruimte in het toernooi voor mensen die het nog niet goed kunnen. Iedereen is welkom. Gezelligheid speelt hier een belangrijke rol.

180 scores zijn zeldzaam

Het niveau is gevarieerd. Dames en heren spelen ook door elkaar. Een loting bepaald wie tegen wie moet spelen. De organisatie zorgt ervoor dat iedereen in ieder geval twee voorronde partijen speelt. De beste zestien bepalen in een afvalsysteem wie de winnaar van de avond wordt.

,,Elke week is een apart toernooi. Iedereen mag mee doen. Ook als je maar bijvoorbeeld voor een aantal weken hier op vakantie bent. Tien weken lang wordt er gedart. Daarna wordt er bepaald wie er in de laatste week de finale mag spelen. Hier doen de beste acht van de voorrondes aan mee. Soms wordt er hier wel eens een 180 gegooid. Dat is de hoogste score in één beurt. Maar de hoge scores die je bijvoorbeeld ziet bij Tv-wedstrijden in Alexandra Palace, worden hier niet gegooid”, aldus Dongelmans.

De gezelligheid is merkbaar. Darters die nieuw zijn, worden welkom gegeten. En als je een potje verliest, dan moet je tellen. Dat is geen ramp. Want ook als je moeite hebt met het tellen van lastige scores, zijn er altijd mensen die meekijken en helpen op de achtergrond. Darten op Bonaire is voor iedereen.