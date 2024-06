Vacatures Bonaire Vacature Zelfstandig werkend KOK M/V Redactie 28 juni 2024

Fundashon Krusada is een stichting die gericht is op de gemeenschap in Caribisch Nederland. De stichting streeft ernaar om professionele begeleiding op maat te bieden aan personen die een uitdaging ervaren om een connectie te maken met de gemeenschap. De stichting is meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of anderszins. De stichting streeft er ook naar om maatschappelijk te ondernemen ter ondersteuning van de Bonairiaans gemeenschap.

Krusada is een plaats waar nieuwe kansen worden geboden in het leven. Zo heeft de stichting verschillende projecten zoals bijvoorbeeld, 1) Beschut Werk, een project voor mensen, die extra hulp nodig hebben ondersteunen middels een maatschappelijk werktraject, 2) Adelanto, een project voor mannen, die ondersteuning nodig hebben in het leren van vaardigheden voor een optimaal terugkeer naar de samenleving, 3) Refugio, een project voor vrouwen, die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld en die tijdelijk behoefte hebben aan een veilig woonplek en 4) Walk-In, een project voor (ex)verslaafden dan wel minderbedeelden, die rust en eten kunnen gebruiken.

Voor de keuken van Warda Mi Rin zijn wij op zoek naar een: Zelfstandig werkend KOK M/V

Functie-informatie:

1. Bereid om de voeding beschikbaar te stellen, levensmiddelen (producten) inkopen

2. Bereid om de keuken en inventaris te beheren en onderhouden

3. Staat zijn om de bijkomende werkzaamheden te verrichten

Functie-eisen:

Beschikt over minimaal MBO4 werk en denkniveau, kennis van de wettelijke voorschriften op het gebied van voedselbereiding, kookstijlen, gerechten en hygiëne (HACCP), kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, milieu en kwaliteit, kennis van schoonmaakmiddelen, schoonmaakvaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments en Nederlands voor het overdragen van praktische informatie, kennis van richtlijnen en voorschriften bij Krusada of het vermogen deze snel eigen te maken, te begrijpen en hiernaar te handelen.

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden goede salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met uw opleidings- en ervaringsniveau. De functie is ingeschaald in FWG 35, minimaal $ 2150 maximaal $ 2.899 bruto. De inschaling is afhankelijk van ervaring. De arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van een jaar met de intentie om die te verlengen naar onbepaalde tijd.

Reageren:

Heeft u interesse? Kandidaten uit de BES-eilanden, Curaçao, Aruba en Nederland kunnen een mail met een motivatie voor de sollicitatie, samen met een CV, diploma en referentie opsturen naar vacatures@krusada.nl

