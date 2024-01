Dierenartsen vrijwillig naar Bonaire voor castratie- en sterilisatieproject

KRALENDIJK – Een groep van dierenartsen en paraveterinairen komt eind januari richting Bonaire voor een castratie- en sterilisatieproject. Het project is georganiseerd met samenwerkende dierenorganisaties. Met het werk hopen de vrijwilligers huis/erf honden en straatkatten op het eiland te helpen.

In de week van 30 januari tot en met 5 februari gaat de groep vrijwilligers zoveel mogelijk huis/erf honden en zwerfkatten op Bonaire helpen. Een groot gedeelte van deze dieren wordt door de samenwerkende dierenorganisaties aangeboden. Daarnaast steunen zij verschillende stichtingen op het eiland. Door het bieden van gratis castratie of sterilisatie, proberen zij dieren op het eiland te helpen.

FKK trok aan noodrem

Een tweetal maanden geleden trok FKK Bonaire al aan de noodrem. Volgens de organisatie is het met de huidige manier van omgaan van dieren op het eiland: ‘Dweilen met de kraan open’. De groep van zwerfhonden, mishandeling van honden en blaffende honden in tuinen wordt door de overheid op Bonaire volgens hen nog steeds niet erkend. Op echte steun vanuit de overheid hoeven die organisaties in Bonaire echter nog niet te rekenen.

Ondersteuning via donaties

Een van de vrijwilligers die aan het einde van de maand naar Bonaire gaat komen laat aan Bonaire.nu weten: ,,We hopen zo veel mogelijk dieren te mogen castreren / steriliseren in deze week. Daarnaast zijn donaties nog steeds zeer welkom. Donaties zouden ons enorm helpen. Met dat geld worden deelnemende lokale stichtingen geholpen met het werk tegen straathonden en straatkatten”.

Burgers Bonaire steunen vrijwilligers

Dat de groep dierenartsen naar Bonaire komt, wordt wel door vele mensen op het eiland gesteund. Niet alleen wordt er enthousiast gereageerd. Ook zijn er vele restaurants en particulieren die de groep vrijwilligers een gratis maaltijd aanbieden. Daarnaast zijn er verschillende donateurs die een vergoeding hebben gegeven. Met de donaties krijgen de vrijwilligers een extra steuntje in de rug. Een donatie kan gegeven worden via deze link.