Vacature Front Office Medewerker (per direct)

Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire is op zoek naar enthousiaste collega’s voor de Front Office! Kom jij ons team versterken?

We bieden een uitdagende en afwisselende baan met leuke collega’s, op het prachtige Bonaire. Jij bent energiek en houdt ervan om connecties te maken met mensen. Je bent administratief sterk, hebt oog voor detail en bent enthousiast over hospitality. Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire is met 192 kamers, 3 restaurants en een duikschool het vakantieadres van velen.

Verantwoordelijkheden:

Bediening telefooncentrale (aannemen, doorverbinden of verstrekken van algemene informatie)

Opstellen, beantwoorden en verzenden van interne e-mails

Ontvangen, inchecken en uitchecken van gasten

Verlenen van uitstekende service

Verstrekken van algemene en toeristische informatie

Aannemen/oplossen van klachten

Autoverhuur werkzaamheden (reserveringen plaatsen, auto’s klaarzetten, autohuur afhandelen met de gast incl. betalingen)

Controleren of de kamers gereed zijn voor check-ins

Wie ben jij?

Gast- en Servicegericht

Gedreven, stressbestendig en je houdt ervan om met mensen te werken

Die extra stap willen zetten voor onze gasten

Een sterk organisatorisch en multi-tasking vermogen

Een uitstekend oog voor detail om onze hoge kwaliteit te waarborgen

Flexibel en beschikbaar om in ieder geval avonden en weekenden te werken

Minimaal 6 maanden beschikbaar

Wat bieden wij?

Een fulltime baan op het prachtige Bonaire

Een contract van minimaal 6 maanden

Een leuke werksfeer en een ondersteunend team dat graag haar expertise met jou deelt

Een marktconform salaris

De mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief je duikbrevet te behalen bij onze duikschool

Functietitel: Front Office Medewerker

Type positie: Fulltime

Uren per week: 40 uur; avonden & weekenden

