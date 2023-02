Bonaire zoekt balans tussen beschermd erfgoed en economie bij debat in Terramar Museum

KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag barstte het debat in het Terramar Museum los over de balans tussen de zee als beschermd erfgoed en als motor van de economie. Drie panelleden en het publiek kwamen samen om te praten over deze cruciale kwestie.

Tijdens het debat kwamen verschillende standpunten naar voren, maar het was duidelijk dat samenwerking en actieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap cruciaal zijn in het waarborgen van Bonaire’s culturele erfgoed en natuurlijke rijkdom.

Het debat was onderdeel van een reeks activiteiten georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds en Terramar Museum, met als doel om trots en respect voor de oceaan te verspreiden en de oceaan samen te beschermen.

Balans

Panelleden deelden hun meest waardevolle herinnering aan de zee en het publiek kreeg de kans om vragen te stellen en hun mening te geven. Unaniem was men van mening dat de balans tussen economie en natuur hersteld kan worden door de kennis van de lokale gemeenschap toe te passen en te combineren met wetenschap.

Liliane de Geus benadrukte de impact van sociaal-maatschappelijke veranderingen en de noodzaak van samenwerking. Emma Pratt wees op de succesvolle coöperatie Piskabon als voorbeeld van hoe traditie en verduurzaming hand in hand kunnen gaan.

Het debat was een stap vooruit in de zoektocht naar een duurzame toekomst voor Bonaire en haar prachtige natuur.