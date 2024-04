Politie & Justitie Brand in instituut Tanki Matrimonio Redactie 25-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Maandagavond rond 17:35 uur brak er brand uit in een kamer van een instituut in Tanki Matrimonio. De brandweer rukte uit na een melding via de centrale meldkamer.

Bij aankomst bleek er een matras in brand te staan. De brandweerlieden kregen de brand snel onder controle. Er waren geen mensen in de kamer toen de brand uitbrak.

De politie heeft aangifte van brandstichting opgenomen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.