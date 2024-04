Gezondheidszorg Apotheek Fundashon Mariadal biedt nieuwe service voor herhaalrecepten Redactie 25-04-2024 - 1 minuten leestijd

De nieuwe service maakt het leven makkelijk voor hen die regelmatig medicijnen op herhaling krijgen. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – De apotheek van Fundashon Mariadal biedt een nieuwe service aan voor cliënten die langdurig één of meer medicijnen gebruiken. Speciaal voor hen is er nu de gratis herhaalservice.

Cliënten die hiervan gebruik maken, hoeven zelf geen herhaalrecept meer aan te vragen. De herhaalservice van de apotheek zorgt ervoor dat ze altijd tijdig voldoende medicijnen in huis hebben. Voor cliënten is dit is een stuk gemakkelijker dan de huidige praktijk.

De cliënt kan zich in de apotheek bij Fundashon Mariadal en de apotheek in Rincon aanmelden voor de herhaalservice. In een gesprek stemt de apotheek de herhaalservice af op de persoonlijke situatie van de cliënt.

Gezamenlijk wordt bepaald welke medicijnen geschikt zijn voor de herhaalservice. Daarna hoeft de cliënt zelf geen herhaalrecept meer aan te vragen. De herhaalservice van de apotheek rekent uit wanneer de medicijnen bijna op zijn en vraagt de herhaalrecepten aan bij de huisarts. De cliënt krijgt bericht zodra de medicijnen klaarstaan.