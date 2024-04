Kustwacht Kustwacht waarschuwt voor gevaarlijk vaargedrag in wateren rondom Bonaire Redactie 25-04-2024 - 1 minuten leestijd

De Kustwacht roept op om roekeloos vaargedrag te melden. Foto: Kustwacht Caribisch Gebied.

KRALENDIJK – De Kustwacht Caribisch gebied, Multidisciplinaire Hub Bonaire en STINAPA constateren met zorg dat er op bepaalde locaties, zoals Klein Bonaire, Te Amo Beach, Donkey Beach, het Havengebied, Cha Cha Cha Beach en Spice Beach en omgeving, gevaarlijk vaargedrag plaatsvindt door waterscooters en boten.

De Kustwacht herinnert alle booteigenaren eraan dat het verplicht is om te allen tijde hun geldige registratie en vaarvergunning bij zich te hebben. Daarnaast vragen zij alle vaartuigen, inclusief waterscooters, om rekening te houden met duikers, snorkelaars en strandbezoekers van Bonaire. De vaarsnelheid van boten/jetski’s in het Bonaire Nationaal Marine Park is maximaal 10 km per uur / 5.4 knopen. Het Bonaire National Marine Park loopt vanaf de hoogwaterlijn tot 60 meter waterdiepte en ten minste 75 meter uit de kust.

Noteren en melden

Ook vraagt de Kustwacht strandgangers om het registratienummer van een boot (B-nummer) te noteren in geval van onveilige situaties en deze te melden via het Kustwachtnoodnummer 913 of WhatsApp +5999-510 0913, of bij de Havenmeester of STINAPA.

Voor meldingen is STINAPA iedere dag van 06:00 tot 21:00 uur bereikbaar op telefoonnummer +599-7778444. Het vermelden van de juiste locatie, bootregistratienummers en het toesturen van foto’s en/of filmpjes wordt aanbevolen, aangezien dit helpt om meldingen zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. We vertrouwen op de medewerking van iedereen om de veiligheid op het water te waarborgen.