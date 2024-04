Gezondheidszorg Nieuwe subsidieronde voor verbeterde dementiezorg op de eilanden Redactie 25-04-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Om de groeiende uitdaging van dementiezorg op Aruba, Bonaire, Curaçao, St.-Maarten, Saba en St.-Eustatius aan te pakken, lanceert ZonMw een nieuwe subsidieoproep. Deze richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten door ketenzorg te optimaliseren en professionals te trainen.

ZonMw is een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert in het Nederlands Koninkrijk door het financieren van projecten en het ondersteunen van samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid.

Deze subsidie maakt deel uit van het Onderzoeksprogramma Dementie en wordt ondersteund door het ZonMw-programma Caribbean Health Research en het programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie.

Dr. Steffen van Heijningen, Curaçaose wetenschapper met ook Sabaanse roots, is aangesteld als lokale liaison voor dit subsidieprogramma en mede-verantwoordelijk voor het opzetten van deze subsidieronde. Hij is beschikbaar voor vragen en biedt namens ZonMw advies over het indienen van aanvragen.

Dementie

Dementie treft steeds meer mensen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, vergelijkbaar met de situatie in Nederland. De impact van deze ziekte op patiënten en hun families is significant, waardoor aangepaste zorg en ondersteuning essentieel zijn. ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor initiatieven die de zorgstandaarden op deze eilanden willen verhogen.

Er zijn twee soorten subsidies beschikbaar binnen deze oproep. Subsidies tot € 100.000 voor projecten gericht op het verbeteren van de samenwerking en kwaliteit binnen de ketenzorg en subsidies tot € 50.000 voor het bieden van gespecialiseerde trainingen aan zorgverleners en professionals binnen het sociaal domein die werkzaam zijn in de dementiezorg.

In totaal is er € 450.000 gereserveerd voor deze subsidieronde, met ruimte voor maximaal drie projecten per subsidietype.

Deze subsidieoproep staat open voor organisaties en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie op de zes Nederlands-Caribische-eilanden. Potentiële aanvragers omvatten zorginstellingen, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en non-profitorganisaties.

De oproep wordt in mei gepubliceerd op de website van ZonMw. Belangstellenden hebben tot 8 juli 2024, 14:00 uur (CEST), om hun voorstellen in te dienen.