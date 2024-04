Nieuws van Bonaire Directiewissel op komst bij vuilverwerker Selibon Redactie 25-04-2024 - 1 minuten leestijd

Rudsel Leito

KRALENDIJK – Bonaire Holding Maatschappij heeft op woensdag bekend gemaakt dat tijdens een recente algemene vergadering van aandeelhouders van Selibon N.V. is besloten om de samenwerking met huidig directeur Rudsel Leito als directeur en statutair bestuurder te beëindigen. Leito zal zijn functie per 22 juli aanstaande neerleggen.

Er zijn binnen Selibon al geruime tijd grote problemen die vooralsnog onopgelost zijn gebleven of onvoldoende zijn aangepakt. “Als directeur-bestuurder van Bonaire Holding Maatschappij N.V. (BHM) volg ik de ontwikkelingen binnen Selibon op de voet. De wijziging in de leiding is onderdeel van een strategie om het bedrijf op een duurzame wijze verder te ontwikkelen, de huidige uitdagingen aan te pakken en de operationele efficiëntie binnen het bedrijf te verbeteren”, zegt Adely Susana-Jansen over de op handen zijnde wijziging.

Continuïteit

De komende periode zal gebruikt worden om in samenwerking met andere stakeholders van het bedrijf een nieuwe directie te benoemen met als doel het versterken van de bedrijfsstructuur en het waarborgen van de continuïteit van Selibon.