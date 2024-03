Vacatures Bonaire Vacature Psycholoog Melanie Zandwijk 29 maart 2024

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij als ervaren behandelaar je steentje bijdragen aan de zorg voor onze cliënten? En vind jij het als allrounder leuk om generalistisch te werken? Dan zijn we op zoek naar jou.

Psycholoog

(32-40 uur per week. Standplaats: Bonaire)

Functie: Wat ga je doen?

Als psycholoog bij MHC ga je onderdeel uitmaken van de afdeling Kind en Jeugd HI5. Binnen de afdeling worden kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun systeem geholpen. Daarin doe je als psycholoog, diagnostiek, behandeling en maak je een onderdeel uit van een multidisciplinair team.



Daarnaast doet MHC sinds 2021 mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar kortdurende intensieve traumatherapie. Als psycholoog zal je hierin een coördinerende rol spelen en een aantal onderzoekstaken uitvoeren.



We zijn op zoek naar iemand die open staat om te werken in een diverse culturele omgeving, zowel binnen de patiëntenzorg als in het team. Dit vergt vaardigheden zoals cultureel sensitieve houding, open staan om de taal/talen te leren, flexibel kunnen anticiperen en creatief out of the box willen en durven denken.



De werkzaamheden zijn onder andere: psychologische onderzoeken, betrokken zijn bij intaketrajecten, het uitvoeren van eenvoudige (protocollaire) psychologische behandelingen, geven van consultatie aan de sociotherapeuten binnen het team en ketenpartners, coördineren van en uitvoeren van onderzoekstaken.



Functie: Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over een academische opleiding psychologie of orthopedagogiek, in een op het werkveld gerichte afstudeerrichting. Evenals de basisaantekening psychodiagnostiek en bij voorkeur een LOGO-verklaring.

Je beschikt over werkervaring en hebt een brede kennis over psychopathologie en ontwikkelingsproblematiek.

Ervaring in het geven van eenvoudige (protocollaire) psychologische behandelingen

Je werkt en denkt systemisch.

Je hebt kennis van het omgaan met cliënten van verschillende etnische achtergronden.

Je houdt je binnen het vakgebied actueel/up to date door/middels aansluiting bij de betreffende beroepsvereniging.

Je beheerst Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk en bij voorkeur Papiamentu en/of Spaans. Je bent bereidwillig om deze talen te leren.

Je hebt een flexibele werkhouding, kunt zelfstandig werken, bewaakt je eigen grenzen en kunt goed samenwerken met andere disciplines.



Organisatie: Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling waar onze medewerkers werken met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen. Als psycholoog ga je onderdeel uitmaken van de afdeling Hi-5 (kind,en jeugd) dat bestaat uit een multidisciplinair team (kinder,-en jeugdpsychiater GZ-psychologen, basispycholoog en sociothereuten) Het is een enthousiast en gedreven team waarin aandacht is voor de cliënt, maar ook voor elkaar. Er is ruimte voor werkbegeleiding, intervisie en deskundigheidsbevordering. Wil je meer weten over MHC? Kijk dan op onze website.



Organisatie: Wat bieden wij?

Inschaling hangt af van je achtergrond en werkervaring en vindt plaats in FWG 60 (min $ 4.055,- en max $ 6.020,-). De bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een contract voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid zal een mogelijkheid tot verlenging worden bekeken.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór maandag 8 april 2024 naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. Binnengekomen sollicitaties zullen gelijk in behandeling worden genomen.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met teamleider Herman Atsma (+599 7961025 of herman.atsma@mentalhealthcaribbean.com).

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

