Instagram Vacature Kok | Cook Between 2 Buns Melanie Zandwijk 24 april 2024

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kok om ons team te versterken! Als kok ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en bereiden van maaltijden volgens onze recepten en standaarden. Hieronder vind je een overzicht van de vereisten en vaardigheden:

Werkuren: 40 uur per week.

Talen: Vloeiend in Engels en Papiaments.

Vaardigheden:

Voorbereiden van ingrediënten: wassen, wegen, snijden en roeren.

Bereiden van warme en/of koude maaltijden: bakken, grillen, koken, etc.

Opruimen en schoonmaken van werkplek en keukengerei.

Samenstellen van de menukaart.

Testen van voedsel op versheid en kwaliteit.

Samenwerken met het horecateam, inclusief bedieningsmedewerkers.

Bijhouden van voorraden en plaatsen van bestellingen.

Hygiënisch werken volgens vastgestelde normen en procedures voor voedselbewaring.

Persoonlijke eigenschappen:

Stressbestendigheid.

Organisatorische vaardigheden.

Als jij denkt dat je aan deze eisen voldoet en graag in een dynamische omgeving werkt, nodigen wij je uit om te solliciteren!

Bel of what’s app Ana op: +599 795 4709

Job Opportunity: Cook

We are looking for an enthusiastic cook to join our team! As a cook, you will be responsible for preparing and cooking meals according to our recipes and standards. Below is an overview of the requirements and skills:

Work Hours: 40 hours per week.

Languages: Fluent in English and Papiamento.

Skills:

Preparing ingredients: washing, weighing, chopping, and stirring.

Cooking warm and/or cold meals: baking, grilling, boiling, etc.

Cleaning and tidying up workstations and kitchen utensils.

Compiling the menu.

Testing food for freshness and quality.

Collaborating with the hospitality team, including serving staff.

Managing ingredient stocks and placing orders.

Working hygienically according to established standards and food storage procedures.

Personal Traits:

Ability to handle stress.

Organizational skills.

If you believe you meet these requirements and enjoy working in a dynamic environment, we invite you to apply!

Call or send a what’s app to Ana on: +599 795 4709

