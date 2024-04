Politie & Justitie Man aangehouden voor bedreiging en wapenbezit Redactie 25-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een 58-jarige man is dinsdagavond aangehouden op Bonaire voor bedreiging en overtreden van de Wapenwet BES. De verdachte bedreigde een vrouw en gooide een bierfles in haar richting. Hij had ook een mes en een schroevendraaier bij zich.

De politie werd rond 21:20 uur gealarmeerd voor een melding van ruzie op de Kaya Mandolin. Agenten ter plaatse troffen de verdachte in de buurt aan en hielden hem aan.

Bij de man werd een mes en een schroevendraaier gevonden, die in beslag zijn genomen. De verdachte, die onder invloed van alcohol was, zit vast en wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar de bedreiging en het wapenbezit.