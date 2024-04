Instagram Vacature Projectmanager Nieuwbouw Sint Eustatius Melanie Zandwijk 05 april 2024

Voor de realisatie van een geïntegreerd multifunctioneel medisch centrum op Sint Eustatius, waaronder een huisartsenpost, spoedeisende hulp (SEH), een operatiekamer en verpleegafdeling, verpleeghuis, apotheek en andere gezondheidsvoorzieningen, zoekt de Stuurgroep Kwaliteit & Efficiency Gezondheidszorg Sint Eustatius een gedreven en ervaren: Projectmanager Nieuwbouw Medisch Centrum of Projectbureau.

De Functie

Als Projectmanager Nieuwbouw Medisch Centrum ben je verantwoordelijk voor het gehele proces, van het opstellen van het Programma van Eisen inclusief begroting tot en met de ingebruikname van het medisch centrum. Je vertaalt ideeën en wensen naar een gedegen Programma van Eisen inclusief begroting en adviseert de selectiecommissie over de keuze van de meest geschikte ontwerp- en bouwpartners. Gedurende het ontwerp- en bouwproces bewaak je de financiële kaders, planning en kwaliteit om te zorgen dat het project succesvol wordt afgerond. Ondersteuning via een organisatie of bureau die jou kan detacheren heeft een voorkeur.

Verantwoordelijkheden

opstellen en beheren van het Programma van Eisen inclusief begroting;

selecteren van geschikte ontwerp- en bouwpartners;

managen van het ontwerp- en bouwproces;

toezien op naleving van financiële kaders en planning;

Governance en financiële verantwoording;

zorgen voor kwaliteitsborging gedurende het gehele traject.

Wat je mee brengt

minimaal een afgeronde technische opleiding op HBO-niveau;

ervaring in een managementfunctie met nieuwbouw- of renovatieprojecten in de gezondheidszorg;

kennis van en ervaring met projectmatig werken, onderhandelingstechnieken, installatietechniek en bouwprojecten;

ervaring met aanbestedingen en contractvorming;

ervaring met bouwkosten- en risicomanagement;

ervaring met Governance, verantwoording en werken met fondsen;

kennis van bestaande wet- en regelgeving aangaande bouwen in een zorgomgeving;

kennis van BES Bouwbesluit

resultaatgericht, creatief, doortastend, teamspeler en een doorzetter.

Wat bieden wij?

een uitdagende functie met grote maatschappelijke impact;

een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;

marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding;

uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;

mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, en;

samenwerking in een gemotiveerd en divers team.

Interesse?

Ben jij de ervaren Projectmanager die wij zoeken of een geïnteresseerd projectbureau met ervaring op gebied van nieuwbouw van zorginstellingen? Stuur dan een sollicitatiebrief en CV vóór 12 April 2024 naar dr. Vito Koeijers en Mevr. Marion Schroen via Supervisoryboard@sehcf.org. Eventuele vragen kunnen ook gericht worden aan dr. Koeijers en Mevr. Schroen via voormelde e-mailadres. Wij streven naar diversiteit in ons team en moedigen kandidaten met verschillende achtergronden aan om te solliciteren.

