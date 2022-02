Verblijf in deze prachtige accommodaties op Bonaire!

Je hebt de slimme beslissing genomen om dit eco-ongerepte kleine Nederlandse Caribische eiland met perfect weer het hele jaar door op je bucketlist te zetten. Dus nu wil je weten waar je op Bonaire moet verblijven! Hoewel je misschien hebt gehoord dat Bonaire een duikparadijs is dat zich bijna uitsluitend richt op degenen die het grootste deel van hun tijd onder water doorbrengen, is dat niet langer waar. In de afgelopen jaren heeft dit eiland zijn accommodatieaanbod serieus uitgebreid voor alle soorten reizigers! Boek daarom na je internet vergelijken en afsluiten een van de onderstaande accommodaties!

Divi Flamingo

De kleurrijke collectie accommodaties van Divi Flamingo is een echte pionier van het duiktoerisme op Bonaire. In feite werd het gebouwd rond het allereerste hotel van het eiland dat in 1959 werd opgericht. Tegenwoordig is de Divi-gemeenschap van 129 kamers en suites spectaculair gerenoveerd, inclusief het toevoegen van kitchenettes aan hun studio’s. Het biedt all-inclusive verblijven of à-la-carteopties en is een ideaal resort voor gezinnen, groepen en duikers. Het is ook op steenworp afstand van alles wat het centrum van Kralendijk te bieden heeft. Hun Calabashi-huisrif direct voor de deur biedt fantastisch snorkelen en hun PADI 5-sterrenduikcentrum Divi Dive is eersteklas.

SunRentals Bonaire

Je zult misschien verbaasd zijn over het eclectische aanbod van chique en boetiekvillaverblijven op Bonaire en nog meer verbaasd over hoe betaalbaar deze luxe zelfstandige accommodaties kunnen zijn! SunRentals Bonaire heeft veel geweldige opties, variërend van moderne ontsnappingen met twee slaapkamers tot uitgestrekte herenhuizen met meerdere verdiepingen met zes slaapkamers. Ze hebben allemaal een privézwembad of een eigen aanlegsteiger naar de zee en ze hebben allemaal een volledig uitgeruste keuken en ultramoderne technologie. SunRentals biedt ook rij- en duikpakketten aan en werkt samen met Bonaire Private Liveaboards om jachtovernachtingen met schipper van drie tot zeven dagen aan te bieden als onderdeel van hun villavakanties.

Harbour Village Beach Club

Dit echte luxe resort van Bonaire ligt op een eigen schiereiland, geflankeerd door een prachtig wit privézandstrand en een jachthaven met 60 ligplaatsen en een megajachtdok. Als lid van Small Luxury Hotels of the World is het een favoriet geworden voor zeilers en veeleisende reizigers die op zoek zijn naar een meer luxe Bonaire-ervaring. Harbour Village Beach Club biedt een elegante selectie van smaakvol ingerichte kamers en suites met heerlijke voorzieningen. De privévilla’s zijn ideaal voor grote gezinnen of kleine groepen. De club beschikt ook over zoetwaterzwembaden, een spa- en fitnesscentrum, een watersportcentrum en hun eigen PADI 5-sterrenduikbedrijf.

Kas ChuChubi

Deze goed bewaarde geheime, luxe B&B-schuilplaats voor volwassenen, geopend in 2019, is een ideale cocon voor stellen of pasgetrouwden met een beperkt budget. Drie ruime, moderne tweepersoonskamers of een goed uitgerust studio-appartement bieden de perfecte uitvalsbasis voor het verkennen van het eiland. Het ontbijt is inbegrepen en Kas ChuChubi ligt op loopafstand van het centrum van Kralendijk voor benodigdheden en andere maaltijden. De eigenaren Philip en Mariëlle Diphoorn hebben het met passie voor gastvrijheid onderhouden en tot op heden is het de enige accommodatie voor volwassenen op het eiland.