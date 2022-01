Gedeputeerde Kroon pleit voor nieuwe toekomst BOPEC-terrein

Kralendijk – “Het is tijd om over een alternatieve bestemming voor het BOPEC-terrein na te denken. Sinds het bedrijf in maart vorig jaar failliet ging, is er nog altijd geen uitzicht op een eventuele nieuwe eigenaar die de faciliteiten wil gaan gebruiken”, aldus gedeputeerde James Kroon.

De kans dat er alsnog een overnamekandidaat wordt gevonden, acht de gedeputeerde klein. “Ondanks dat er in de sector vanwege de hoge olieprijs op de wereldmarkt veel geld te verdienen valt, heeft zich niet één serieuze belangstellende gemeld. Kijk naar Curaçao en Aruba: daar staan de raffinaderijen weg te roesten. Waarom zou je ook nog investeren in fossiele brandstof als we middenin de transitie zitten naar een CO2-vrije wereld?”

Kroon wijst erop dat de staat waarin de installaties op het BOPEC-terrein verkeren niet zonder gevaar is. “Al voor het faillissement was de toestand als gevolg van achterstallig onderhoud precair. Die is de afgelopen tien maanden alleen maar harder achteruit gegaan. Een herstart van de op- en overslagactiviteiten gaat misschien wel tientallen miljoenen kosten. Hoe hard de curator ook zijn best doet, zijn zoektocht naar een nieuwe exploitant is kansloos.”

Voor een herstart is bovendien specialistisch personeel nodig. “Het merendeel van de oud-werknemers van BOPEC is elders aan de slag gegaan, die zijn echt niet bereid een nieuw onzeker avontuur aan te gaan. En dan is er nog onze ambitie om Blue Destination te worden. Ook in dat opzicht is het, alles op een rijtje zettend, beter om na te denken over een nieuwe toekomst van het BOPEC-gebied die bij een duurzaam Bonaire passen.”

Dit is het juiste moment, benadrukt Kroon. “Het kabinet Rutte IV kondigt in het coalitieakkoord aan extra te willen investeren in de economie van Caribisch Nederland. Dat aanbod wil ik met beide handen aangrijpen door voor te stellen samen met de deskundigen van de ministeries het BOPEC-terrein te benutten voor de ontwikkeling van een nieuwe economische pijler, waardoor we ook weer een stukje minder afhankelijk worden van toerisme alleen.”

De gedeputeerde denkt onder meer aan havenfaciliteiten voor de overslag van containers. “Grote schepen voeren de containers aan die vervolgens met kleinere schepen naar bestemmingen in de regio worden doorgetransporteerd. En aangezien we de aanvoer van goederen voor eigen gebruik mede om veiligheidsredenen uit het centrum van Kralendijk willen weghalen, kan dat eveneens naar de BOPEC-locatie worden verplaatst.”

“De spin-off zal groot zijn. Als je eenmaal een overslaghub bent, kun je daar op meerdere manieren van profiteren. Je zou er bijvoorbeeld een reclyclecentrum voor de regio kunnen vestigen. Het probleem van eilanden is dat ze een te klein aanbod hebben om dat zelf op een rendabele wijze te doen. Maar als je alle te recylclen materialen van meerdere eilanden op een centraal punt verzamelt en verwerkt, heb je wel een businesscase. Je moet natuurlijk wel goed regelen dat je alleen spullen krijgt die op een duurzame manier te verwerken zijn. Het moet niet zo zijn dat we aan het eind van het proces met een hoop viezigheid blijven zitten.”

De eerste opdracht voor het recyclecenter is het ontmantelen van de installaties. “Dat is een flink karwei”, aldus Kroon die er overtuigd van is dat er nog veel meer mogelijkheden zijn te bedenken. “Daarvoor wil ik ook graag gebruik maken van de creativiteit in onze eigen gemeenschap. Om te beginnen ga ik de Centraal Dialoog uitnodigen om mee te denken, maar iedereen die een goed idee heeft, is natuurlijk welkom.” Parallel daaraan zal, zo zegt Kroon, moeten worden onderzocht of er eventueel vervuilde grond is die eerst moet worden verwijderd.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: