Boek over ontwikkeling van onze samenlevingen overhandigd aan Nolly Oleana en Boi Antoin

KRALENDIJK – Het boek “Antilliaans Erfgoed”, waarin wordt beschreven hoe de samenlevingen zich hebben ontwikkeld op de ABC eilanden, is officieel overhandigd aan de waarnemend Gezaghebber van Bonaire, Reynold “Nolly” Oleana en voorzitter van FuHiKuBo, Franklyn “Boi” Antoin. Het boek is onderdeel van het project ‘Travelling Caribbean Heritage’.

Het boek laat de lezer nadenken over het cultureel erfgoed van Aruba, Bonaire en Curaçao en van de Antilliaanse diaspora in Nederland. “Antilliaans Erfgoed” bestaat uit twee delen. In het eerste deel, Toen en nu, wordt onderzocht hoe er in het koloniale verleden werd aangekeken tegen de lokale culturen en hoe die culturen zich langzamerhand emancipeerden. In het tweede deel, Nu en verder, staan vragen centraal over de uitdagingen waar deze culturen zich vandaag de dag mee te maken krijgen.

Een rode draad door beide bundels is hoe opvattingen over cultureel erfgoed verbonden waren en zijn, en de uitdagingen van natievorming en nation branding. Het boek “Antilliaans Erfgoed” is te vinden in de openbare bibliotheek van Bonaire aan de Kaya Gramel. Eén exemplaar is ook te vinden in het archief van FuHiKuBo.

Project

Het boek “Antilliaans Erfgoed”, dat onderdeel is van het project ‘Travelling Caribbean Heritage’, is geschreven door een team wetenschappers met Caribisch Nederlands en Europees Nederlandse afkomst. In het project ‘Travelling Caribbean Heritage’ onderzoeken senior wetenschappers en erfgoedspecialisten, samen met jongeren, hoe het documenteren van erfgoed en het nadenken over erfgoed kan bijdragen aan de ontwikkeling van samenlevingen.

Het project ‘Travelling Caribbean Heritage’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), wordt gestuurd door prof.dr. G. Oostindie en dr. Alex van Stipriaan met coördinatie op Bonaire en bijdrage van Liliane de Geus en Stacey MacDonald.

Lees een uitgebreid artikel over dit boek hier: https://koninkrijk.nu/2021/06/01/nieuw-boek-over-antilliaans-erfgoed/