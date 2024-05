Vacatures Bonaire Vacature Begeleider Melanie Zandwijk 16 mei 2024

Zoek je een baan met impact op het mooiste eiland van de Cariben? Fundashon Krusada – Refugio Tabitha op Bonaire zoekt een gemotiveerde begeleider om ons team te versterken!

Ben je klaar om een echt verschil te maken in het leven van vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld of onveilige thuissituaties? Dan is dit dé kans voor jou!

Refugio Tabitha is een christelijke vrouwenopvang waar we met passie en toewijding een veilige en rustige plek bieden aan vrouwen en kinderen die dat hard nodig hebben. Samen met ons team van gedreven professionals creëer je een warm en ondersteunend begeleidingsklimaat, waarin we cliënten ondersteunen de kracht te vinden om de volgende stap in hun leven te zetten.

Spreekt deze baan jou aan? Wacht dan niet en solliciteer direct. We zetten de koffie vast klaar, tot snel!

P.S. Wil je meer weten over Refugio Tabitha? Check dan dit linkje hieronder!

https://dropover.cloud/64bc1e

Profiel van Krusada

Het doel van Fundashon (Stichting) Krusada is om kwetsbare mensen perspectief te bieden, zodat ze op een positieve manier deel uit gaan maken van de maatschappij. Krusada wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit kwetsbare mensen, binnen hun mogelijkheden, zelfstandig in de Bonaireaanse samenleving kunnen terugkeren. Krusada beheert vier verschillende projecten waaronder de opvang Refugio en is in het bezit van een HKZ-certificaat.

Refugio is een opvangvoorziening voor kwetsbare vrouwen, eventueel met kinderen. Het biedt een veilige woongemeenschap voor vrouwen die met huiselijk geweld, kindermishandeling en/of een ingrijpende gebeurtenis te maken hebben en voor wie het tijdelijk moeilijk is zelfstandig te wonen,

dak- of thuisloos zijn. Refugio biedt, naast een woonplek om tot rust te komen, begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen. De begeleiding wordt uitgevoerd aan de hand van een begeleidingsplan waarin uitgangspunten, doelstellingen en afspraken zijn vastgelegd.

Voor Refugio zijn wij op zoek naar een: begeleider M/V

Functie-informatie:

Het begeleiden van cliënten conform het begeleidingsplan Het zorgdragen voor de continuïteit van de hulpverlening aan cliënten Het begeleiden van cliënten bij activiteiten op diverse leefgebieden

Functie-eisen:

Kennis op MBO-niveau (sociaal-maatschappelijk, agogisch,) en goede kennis van de doelgroepen aangevuld met ervaring in woonbegeleiding. Kennis van en ervaring met begeleidingsmethodieken is nodig. Specifieke ervaring is vereist van begeleiding van cliënten met een specifieke hulpverleningsvraag waaronder alcoholisme, drugs, etc. Enige kennis van en ervaring met medicatie, huishouding, wettelijke regelingen, sociale instellingen en instanties is van belang.

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden goede salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met uw opleidings- en ervaringsniveau. De functie is ingeschaald in FWG 35, minimaal $ 2.150 maximaal $ 2.899 De inschaling is afhankelijk van ervaring. De arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van een jaar met de intentie om die te verlengen naar onbepaalde tijd.

Reageren:

Heeft u interesse? Kandidaten uit de BES-eilanden, Curacao, Aruba en Nederland kunnen een mail met een motivatie voor de sollicitatie, samen met een CV, diploma en referentie opsturen naar vacatures@krusada.nl

