Evenementen Bonaire Culinair weer van start op 23 mei Redactie 16-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Bonaire Culinair evenement gaat weer van start. Dit jaar begint de voorjaarseditie op 23 mei en loopt door tot en met 6 juni. Dit culinaire evenement, dat vijftien dagen duurt, wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Lunches beginnen al vanaf $ 10, terwijl je kunt genieten van driegangendiners voor $ 39,50 en vijfgangendiners voor $ 69. Ontdek de diverse deelnemende restaurants via deze link: Bonaire Culinaire Evenementen – Deelnemende Restaurants.

Prijzen

Geniet van de Bonaire Culinair Special bij een van de deelnemende restaurants en maak kans op leuke prijzen. Denk aan een heerlijke driegangenlunch bij Blue Lagun, een fles Rom Rincón van The Cadushy Distillery, een zonsondergang bekijken tijdens de Chill & Grill catamaran tour met Epic Tours, of een fles Merlot van Chibi Chibi. En dit is nog maar een greep uit de vele prijzen die je kunt winnen.

Of verzilver je cadeauvoucher bij hotel-restaurant Wanapa of Foodies, dineer aan de chefstafel van Zara’s, of geniet van een uitgebreid vijfgangendiner bij 2 Fools and a Bull. Daarnaast kun je ook meedingen naar heerlijke gebakjes van Sweeti Bakery, een fles Yess! Liquor, een vijfgangendiner bij Joe’s Restaurant, of een rumproeverij bij Hooked by Sunsets.

Verzeker jezelf van een plekje in je favoriete restaurant of ontdek een nieuwe eetgelegenheid door alvast een reservering te maken.