Politie & Justitie Nepvuurwapens inbeslagname leidt tot afspraken met Supermarkt Redactie 16-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - KPCN

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft op woensdag 8 mei diverse nepvuurwapens in beslag genomen die werden verkocht door een supermarkt op Bonaire. Na het incident heeft de politie duidelijke afspraken gemaakt met de verantwoordelijke medewerker van de supermarkt om geen nepvuurwapens meer aan te schaffen of te verkopen.

Nepvuurwapens kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken omdat ze moeilijk te onderscheiden zijn van echte vuurwapens. Dit kan leiden tot ernstige consequenties zoals juridische problemen, boetes, of zelfs arrestaties, aangezien de politie altijd ervan uitgaat dat een wapen echt is. Bovendien kan het bezit van nepvuurwapens paniek veroorzaken onder omstanders, wat de openbare veiligheid bedreigt.

Het Korps Politie Caribisch Nederland en het Openbaar Ministerie roepen daarom dringend op aan iedereen die in het bezit is van een nepvuurwapen, om deze zo spoedig mogelijk in te leveren bij het politiebureau in Playa. Het inleveren van nepvuurwapens kan tot en met vrijdag 31 mei 2024 plaatsvinden zonder verdere consequenties. Personen die betrapt worden op het bezit van een nepwapen, riskeren mogelijk een boete of zelfs juridische vervolging.

Het publiek wordt opgemerkt dat het hier specifiek gaat om nepvuurwapens die verward kunnen worden met echte wapens, zoals die op de afbeelding te zien zijn. Andere speelgoedwapens die duidelijk als speelgoed herkenbaar zijn op het eerste gezicht, hoeven niet ingeleverd te worden. Ouders worden aangemoedigd om met hun kinderen te praten over de risico’s en gevolgen van het bezitten van nepvuurwapens.