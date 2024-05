Politie & Justitie Zes personen aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol Redactie 16-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de recente politieberichten is bekendgemaakt dat er de afgelopen dagen op Bonaire weer meerdere personen zijn aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol.

Op woensdag 15 mei, rond 01:50 uur, werden twee scooterbestuurders op de Kaya Papa Cornes gestopt voor een routinecontrole. Een blaastest wees uit dat beide bestuurders meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hadden genuttigd. Hierdoor werden ze aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verdere analyse. Het rijbewijs van een 20-jarige vrouw werd in beslag genomen, terwijl de andere bestuurder, een 20-jarige man, een rijverbod van 3 uur kreeg.

Op zondag 12 mei, rond 22:05 uur, werd een 55-jarige man op de Kaya Amsterdam aangehouden nadat hij met zijn auto half op een berm geparkeerd stond. Omdat de voorkant van zijn voertuig beschadigd was, trok dit de aandacht van de agenten. Na een blaastest bleek dat de man onder invloed was van alcohol, wat resulteerde in de inname van zijn rijbewijs.

Op dezelfde dag, rond 07:10 uur, ontving de centrale meldkamer een melding van een auto die tegen de afrastering van een woning aan de Kaya Papa Cornes was aangereden. Bij aankomst vertoonde de bestuurder, een 46-jarige vrouw, tekenen van alcoholgebruik. Een blaastest bevestigde dit vermoeden, wat resulteerde in haar aanhouding en het intrekken van haar rijbewijs.

Op zondag 12 mei, rond 02:20 uur, werd een verdachte pick-up op de J.A. Abraham Boulevard gespot. De bestuurder, een 53-jarige man, vertoonde verdacht rijgedrag en werd gestopt voor controle. Na een blaastest werd vastgesteld dat hij te veel alcohol had gedronken, waardoor hij een rijverbod kreeg van 5 uur.

Tenslotte, op zaterdag 11 mei, rond 01:45 uur, werd een 29-jarige man op de Gobernador N. Debrot Boulevard aangehouden voor rijden onder invloed. Hij werd gespot op zijn scooter zonder helm, waarbij hij verschillende kenmerken van dronkenschap vertoonde. Na een blaastest werd zijn rijbewijs ingetrokken, en hij kreeg boetes voor het rijden zonder helm, zonder een geldige verzekering en zonder rijbewijs.