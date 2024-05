Vacatures Bonaire Vacature Fysiotherapeut Melanie Zandwijk 16 mei 2024

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een tropische omgeving?

Fysio di Bario is sinds 2007 gevestigd op Bonaire. Wij zijn een groeiende praktijk die werkt op verschillende zorggebieden en zijn op zoek naar een sociale, gemotiveerde en zelfstandig werkende fysiotherapeut met affiniteit voor ouderenzorg om voor 20 uur te komen werken in het verpleeghuis Kas di Kuido. Daarnaast is er onder andere ruimte voor (postoperatieve) revalidatie en werken met beweeggroepen.

Functie-eisen:

Je bent in het bezit van een HBO-diploma Fysiotherapie, mét een geldige BIG-registratie en ingeschreven in het KRF-NL.

Je bent minimaal 24 uur, maximaal 40 uur beschikbaar.

Je hebt affiniteit en ervaring met de ouder wordende doelgroep en bij voorkeur in het bezit van een master geriatriefysiotherapie.

Je bent een teamspeler en werkt doelmatig en professioneel.

Het kunnen spreken van Papiaments en/of Spaans is een pré.

Wil je hier meer over weten? Neem contact op via e-mail of WhatsApp ter attentie van Anita.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.