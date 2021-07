Bonaire wint online game over dieren van de eilanden

De winnaars van de Big Live Nature Quiz. De eerste plaats ging naar een team op Bonaire

Bonaire heeft de eerste Big Live Nature Quiz van de Dutch Caribbean Nature Alliance gewonnen. 39 teams en 100+ teamleden deden mee aan de online, live en interactieve quiz over dieren op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, en St. Maarten.

De tweede plaats ging naar een team op Aruba en de derde plaats naar een ander team op Bonaire.

De online Big Live Nature Quiz is ontworpen om mensen op een leuke, interactieve manier voor te lichten over natuurbehoud, om een gevoel van trots zijn over de natuur van de eilanden te scheppen, om natuurvriendelijke praktijken aan te moedigen, om de conservatie projecten van de parken te ondersteunen en om mensen op de Nederlands Caribische eilanden met elkaar in contact te brengen, aldus de Dutch Caribbean Nature Alliance.

Jaarlijks Gratis Quiz

Het doel is van dit initiatief een jaarlijks evenement voor volwassenen en kinderen te maken. Vorig jaar werd de eerste editie voor kinderen gepresenteerd. Voor 2021, is de kindereditie gepland voor begin oktober. Via www.biglivenaturequiz.org kan iedereen zelf op een leuke manier leren over de natuur van het Nederlands Caribisch gebied, zegt de Dutch Caribbean Nature Alliance.

Winnaars

Tijdens de Live en Interactieve Quiz konden de teams hun scores live volgen. Na vijf competitierondes, werden de winnaars bekendgemaakt. De eerste plaats met een score van 293 ging naar de Jonkers op Bonaire. Zij zullen een zeil en snorkel tocht krijgen rond hun mooi eiland. Tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar de Mini’s Butlers (score van 259) op Aruba en Gwen & Dunc (score van 254) op Bonaire. Zij zullen hoeden en T-shirts ontvangen met het logo van de Big Live Nature Quiz.

Wil je ook weten wat er gebeurt, volg de DCNA Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature) of BigLiveNatureQuiz.org voor meer informatie. De Big Live Nature Quiz wordt gesponsord door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel Kwaliteit (LNV) en de activiteiten van DCNA worden ondersteund door de Nederlandse Postcode Loterij.