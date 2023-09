Zondag 8 oktober weer zwemmen naar Klein Bonaire

KRALENDIJK – Zondag 8 oktober organiseert Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire voor de eenentwintigste keer de Swim to Klein Bonaire vanaf Eden Beach en start om 09.00 uur.

Het doorgaans populaire evenement start tijdens de Regatta en is bedoeld om fondsen te werven voor het jeugdwerk van het naschoolse activiteiten centrum. De opbrengsten komen geheel ten goede aan activiteiten die het centrum organiseert voor jongeren.

De oversteek is in normaal tempo in een half uur te doen. De zwemmers worden zoals altijd begeleid door boten en kajaks van de kustwacht, Stinapa en vrijwilligers. Er is een gezamenlijke warming-up op het strand. Ook het Rode Kruis is aanwezig voor eventuele ondersteuning.

Naast de recreatieve Swim organiseert de Aquatics Federation Bonaire, in samenwerking met Jong Bonaire, dit jaar óók weer een wedstrijd Swim to Klein Bonaire. Het wedstrijdonderdeel staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder en start om 07:30 uur. Daarnaast kunnen jeugdleden van zwemverenigingen, van 12 jaar en ouder met specifieke toestemming van een meerderjarige ouder of voogd, zich ook inschrijven.

Registeren

Je kunt je registreren voor het ‘Swim to Klein Bonaire’ evenement, gepland voor zondag 8 oktober. Registratie bij Jong Bonaire is mogelijk op 6 oktober van 18.00 tot 20.00 uur en op 7 oktober van 15.00 tot 19.00 uur. De registratiekosten zijn $ 10,00 voor kinderen en $ 20,00 voor volwassenen. Als alternatief kun je je ook snel en gemakkelijk registreren door de QR-code op de poster te scannen.