Caribische natuur in de bioscoop Redakshon 16-07-2024

De prachtige en unieke natuur van de zes Nederlands-Caribische eilanden gaat de hoofdrol spelen in de bioscoopfilm WOW! Caribbean Nature Uncovered. Verschillende partners werken samen in dit project, waaronder het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).

Het doel van de film is om het publiek te inspireren en motiveren om de natuur te behouden, met een focus op de kwetsbaarheid en veerkracht van deze bijzondere ecosystemen.

De Caribisch-Nederlandse eilanden hebben met hun koraalriffen en mangrovebossen en met hun iconische mariene soorten zoals walvissen, dolfijnen, haaien en zeeschildpadden een bijzondere natuur.

En deze natuur draagt bij aan voedsel en inkomsten van de lokale bewoners en aan vakantiegeluk van de vele toeristen die de eilanden regelmatig verwelkomen.

Bewustwording

Naast het beschermen van soorten en gebieden spelen ook educatie en bewustwording een belangrijke rol in het programma. Daarom werkt WWF-NL samen met lokale partner DCNA aan de ontwikkeling van educatieprojecten voor de jeugd op de zes eilanden.

De samenwerking met WOW! Caribbean Nature Uncovered is een volgende mooie stap in de missie voor natuurbescherming, waarbij de natuur van de Caribische eilanden in de schijnwerpers wordt gezet.

De eilanden herbergen een rijke biodiversiteit die volgens de natuurorganisaties regelmatig voor lief wordt genomen of zelfs over het hoofd wordt gezien. Door middel van een unieke natuurfilm, willen de makers iedereen laten meegenieten van de eilandnatuur en de gedeelde zorg voor deze natuur te bevorderen.

Multimedia-project

WOW! Caribbean Nature Uncovered is volgens de makers een ambitieus multimedia-project geïnitieerd door de stichting 360º of Innovation uit Aruba en MN Media Group uit Nederland.

Naast de film worden nog zes documentaires gemaakt. Ook komt er een podcast, een educatieplatform en een database. Lokale talenten op de eilanden krijgen de mogelijkheid om mee te doen.

Arno Verhoeven, executive director van DCNA is van mening dat door te laten zien hoe natuur een integraal onderdeel is van het leven op de eilanden, de film de harten, emoties en zielen van mensen raakt. “Het is de missie van de makers en de partners om de pracht van de Caribische eilanden te tonen en daarmee een wereldwijde beweging aan te wakkeren voor het behoud van deze unieke ecosystemen.”

Bianca Peters, co-producer van WOW! zegt dat ze elke dag opnieuw geraakt wordt door de adembenemende schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur op de Caribische eilanden. “Het is alsof ik telkens weer iets nieuws ontdek in de rijke biodiversiteit die de eilanden te bieden hebben. Met WOW! willen we niet alleen de schitterende natuur laten zien, maar ook een emotionele verbinding creëren tussen de eilanden en het Koninkrijk als geheel.”

Ze vraagt zich af hoeveel mensen in Nederland de eilanden en de schitterende natuur op de eilanden echt kennen. “Ik geloof dat als we samen de liefde voor onze natuur delen, we een krachtige brug kunnen bouwen op veel meer thema’s binnen onze samenleving. Het is onze missie om met deze film, de documentaires, de podcast, het educatieplatform, het talentenprogramma en de database een gezamenlijke waardering en verantwoordelijkheid voor onze omgeving te creëren, zodat toekomstige generaties net zo verwonderd kunnen zijn als wij.”

