Echo organiseert eerste Festival di Lora

KRALENDIJK – Lora opvang Echo organiseert op 17 juni aanstaande voor de eerste keer het Festival di Lora. Het evenement bestaat uit een natuur-, kunst- en cultuurmarkt die gericht is op educatie over en bewustwording van de lora, de pagegaaiensoort die op Bonaire leeft.

Daarnaast wil Echo tijdens het evenement laten zien hoe de natuur en cultuur op Bonaire met elkaar verbonden zijn. Daarom nodigt Echo kunstenaars, fotografen en vervaardigers van Arts & Crafts uit om mee te doen aan de markt. Zij kunnen hun beste lora-kunstwerk of foto van een lora showen tijdens het evenement. Echo stelt voor iedere deelnemer een tafel en stoel beschikbaar om de kunstwerken te kunnen tentoonstellen.

Het Festival di Lora is op 17 juni 2023 van 16:00 – 20:00 uur bij Jong Bonaire in Kralendijk. Deelname aan het evenement is gratis. Aanmelden voor het evenement kan via [email protected].