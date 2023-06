Lionfish Derby 2023 levert tachtig koraalduivels op

KRALENDIJK – De Lionfish Derby 2023, georganiseerd door STINAPA, was ook dit jaar een succes. Tijdens het evenement werden in totaal tachtig lionfish (koraalduivels) gevangen door de negen deelnemende teams.

Het team Death from Above ving met 41,1 cm de grootste lionfish, terwijl de kleinste (16,4 cm) door team Go Scuba Go werd gevangen. Private Divers vingen de meeste vissen met 27. Death from Above eindigde op de tweede plaats met 19 vissen.

De lionfish is een invasieve vis in de zee rondom Bonaire. Door actief te jagen op deze vissoort hoopt STINAPA de populatie onder controle te houden.