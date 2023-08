TCB organiseert speurtocht voor kinderen

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) gaat op 23 september een speurtocht voor kinderen van 9 tot 12 jaar organiseren. De Tourism Scavenger Hunt vindt plaats in het centrum van Kralendijk en er zijn diverse prijzen te winnen.

Om te kunnen deelnemen moet er een groep van vijf kinderen, vergezeld door een volwassene, gevormd worden. Na inschrijving krijgt elke groep een kleur toegewezen waarmee ze kunnen deelnemen. Rondom die kleur moet een fantasie gecreëerd worden en daarvoor is er een extra prijs beschikbaar.

Tijdens de speurtocht maken de deelnemende kinderen meerdere stops waar ze kunnen meedoen aan diverse activiteiten. De groep met de meeste punten en die binnen de vastgestelde tijd aankomt, wordt de winnaar van de speurtocht. De prijzen worden uitgereikt tijdens de volgende editie van Taste of Bonaire op 30 september.

De speurtocht is op 23 september van 10:00 tot 12:00 uur in het centrum van Kralendijk. De start is in het Wilhelminapark en de finish bij El Mundo. Inschrijven kan tot en met 13 september aanstaande door bij TCB een deelnameformulier in te vullen. Deelname is gratis. Na de speurtocht krijgen de deelnemers een lunch en een ‘goody bag’ van TCB.