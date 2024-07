Natuur ‘Blue Destination Bonaire’ in gevaar: Noel Janga wil snelle acties Hans Hofstra 25-07-2024 - 5 minuten leestijd

Blue Destination Bonaire is in gevaar volgens natuuractivist Noel Janga.

KRALENDIJK – In 2018 kreeg Bonaire als eerste eiland de naam ‘Blue Destination’. De prachtige natuur en de blauwe wateren lijken op de promotiematerialen die de Tourism Corporation Bonaire (TCB) gebruikt inderdaad weergaloos. Toch schuilt er een gevaar. Volgens activist Noel Janga wordt Bonaire op dit moment overspoelt met rondslingerend afval. Hij zet daarom zijn twijfels bij het concept als er niet snel wordt overgaan tot actie.

In 2018 presenteerde de KvK, Bonhata, Tourism Corporation Bonaire (TCB) het concept: ‘Blue Destination Bonaire’. Volgens toenmalig TCB-directeur Maurice Adriaens was het concept logisch voor Bonaire. Hij zei er toen het volgende over: ,, Er zijn meer eilanden of bestemmingen die op dit idee zullen komen, maar wij zijn de eerste.” Met dit principe wilden de organisaties de blauwe wateren van Bonaire beschermen. Een principe die onder het concept zou vallen is: ‘Het opruimen van vervuiling die door de mens wordt veroorzaakt’. Volgens activist Noel Janga zou dit laatste op Bonaire op dit moment een groot probleem zijn.

,,Sinds een dikke tien jaar zie ik op Bonaire steeds meer straatafval. Dit is groeiende. Niet alleen in de wijken, maar ook in de Kunuku”, aldus Janga die zelf dagelijks als vrijwilliger langs de straten gaat om schoon te maken. ,,Selibon haalt het afval op. Ook maken zij schoon langs de wegen. Maar dit doen zij maar een meter van de weg. De rest van het afval wat de Kunuku in gaat, blijft liggen. Bonaire heeft een groot probleem”. Op steeds meer plekken op Bonaire wordt er afval gedumpt.

Schaamte voor promotievideos

Janga, die zelf geboren en getogen is op Bonaire, keerde in 2012 terug op zijn eiland. Sinds die tijd maakt hij vrijwillig schoon in de wijken. ,,Het jaar waarin ik terugkeerde, zag ik al het vuil in de buurt van de Lagun. Toen ben ik begonnen met opruimen. Het is zwaar werk. Ik kom bijvoorbeeld veel dode dieren, zwerfvuil, flessen, televisies en gasfornuizen tegen. Daarnaast ben ik in constante blootstelling van de zon. Sinds november 2023 maak ik elke dag zo’n vier uur vrijwillig schoon”. Zijn werk wordt dankbaar aangenomen door buurtbewoners. Soms ontvangt Janga een kleine vergoeding of wat eten. Maar meestal doet hij het werk voor niets.

Het is voor Janga die graag een schonere natuur op Bonaire ziet, soms ook een doorn in het oog als hij de marketingmiddelen ziet die het eiland gebruikt: ,,Ik schaam me soms als ik TCB promotievideos in New York zie presenteren. Op de foto’s en filmpjes ziet dat er leuk uit. Maar als die mensen hier dan rondrijden, dan zien ze heel veel troep op het eiland. Ja, het water is misschien een blue destination. Maar het eiland zelf dan? Ik vind dat ze voor de gek gehouden worden.”

Op veel plekken in de Kunuku blijft plastic afval liggen.

Oplossing

De uitgesproken activist wil graag dat er actie ondernomen gaat worden. ,,Het is een dreiging voor onze gezondheid, een negatieve impact voor het ecosysteem en het heeft waarde voor het product Bonaire als we de natuur schoon houden”, aldus Janga.

Naast vrijwillig schoonmaken wil Janga graag een stap verder gaan. Dit jaar heeft hij een presentatie gegeven, waarin hij hulp heeft gevraagd aan de overheid voor het probleem. ,,Ik heb een zorgcontract aangevraagd bij de overheid. Dit is ingediend in februari. In mei heb ik dit plan gepresenteerd. De gedeputeerden waren hier aanwezig. In de presentatie heb ik hen bewust proberen te maken van de situatie. Ook heb ik oplossingen aangedragen”. Dagelijks besteed Janga tijd om afval op te ruimen.

Een deel van de oplossing zou het geven van voorlichtingen zijn. Volgens Janga zijn veel mensen op het eiland namelijk geneigd om zwerfvuil ‘gewoon’ in de natuur te gooien en merkt op dat er een gebrek aan voorlichting is over afvalbeheer. Hij pleit voor meer bewustwording via scholen, radio en televisie. ,,Het hangt natuurlijk af van hoe je bent opgegroeid. Bewoners hebben hier niet veel geld. Maar we moeten mensen wel bewust maken van het probleem.”

Selibon helpt Janga op vrijwillige basis met het ophalen van puin en biedt ondersteuning waar mogelijk. ,,Dit is fijn. Maar ik hoop ook op beter materieel om mijn werk efficiënter uit te voeren”, aldus de activist. ,,In Zwitserland zie ik prachtige dorpen en ik geloof dat Bonaire, als groot dorp, ook zo ver kan komen. Ik heb nog niets van hen gehoord, maar ik hoop dat de overheid positief gaat reageren op mijn plannen. Het zou niet zo ver moeten komen dat Blue Destination Bonaire in gevaar gaat komen.”

25