Natuur Onduidelijkheid over mogelijke populatiegroei manta’s rond Bonaire Hans Hofstra 13-07-2024 - 5 minuten leestijd

Manta's kunnen het beste geïdentificeerd worden door de buik te fotograferen.

KRALENDIJK – Bonaire staat bekend om zijn prachtige duiklocaties en rijke onderwaterwereld. Onlangs sprak Bonaire.nu met Nicole Pelletier, een biologe die zich inzet voor het behoud en onderzoek van mantaroggen in het Caribisch gebied. Pelletier hoopt dat meer mensen manta’s rond Bonaire kunnen fotograferen, zodat zij in de toekomst meer kan zeggen over de populatie rondom het eiland.

Nicole Pelletier is projectleider van het manta conservatieprogramma op Bonaire. Dit is een non-profit organisatie uit de Verenigde Staten. Zij doet namens haar organisatie onderzoek naar mantaroggen in het Caribische gebied. ,,We hebben ondertussen 38 verschillende manta’s gevonden rondom Bonaire, Curaçao, Aruba en Saba. In 2023 kregen wij 36 beelden van manta’s en devil ray’s. Dit was een geweldig jaar voor ons met veel beelden. Met de bruikbare materialen die we kregen, konden we twee verschillende manta’s vinden. De rest was niet te identificeren of de beelden waren niet duidelijk. Het zouden dus meer verschillende manta’s kunnen zijn. De meeste foto’s en video’s die we krijgen geven niet een duidelijk beeld van de buik”, aldus Pelletier.

Buikvlekken

,,Iedere manta is uniek. Ik weet welke manta het is, als ik de vlekken op de buik kan zien. Daarom wil ik ook iedereen vragen die een manta ziet: ‘maak video’s of foto’s van de buik en deel het met ons’”, aldus Pelletier. ,,Elke manta kan worden geïdentificeerd door hun buikvlekken,” legt Pelletier uit. ,,We verzamelen foto-ID’s van over de hele wereld en kunnen zo individuele manta’s herkennen.” Een Devil Ray rondom de wateren van Bonaire.

Tips voor fotograferen

Het maken van een foto vraagt nogal wat vaardigheden. Onder een manta doorzwemmen is wat veel duikers denken, namelijk niet de bedoeling. ,,Nee, doet dat alsjeblieft niet”, aldus Pelletier. ,,Een manta vindt bellen van een duiker onprettig. Ook houdt een manta er niet van als je achter hem aan gaat zwemmen. Dan denkt hij namelijk dat je op hem jaagt. Het beste is om schuin onder de manta te komen. Op die manier kun je goed de buik fotograferen”.

Gegevens zijn belangrijk

Het verzamelen van gegevens is cruciaal voor het behoud van deze majestueuze dieren. ,,We hebben foto’s die teruggaan tot 1990, maar we missen nog veel data van de tussenliggende jaren,” zegt Pelletier. Het belang van het verzamelen van gegevens is belangrijk voor het conservatieprogramma waar de biologe voor werkt. ,,Iedereen die een manta ziet, moet proberen een foto van de buikvlekken te maken en deze naar ons te sturen,” legt ze uit. ,,Hoe meer gegevens we hebben, hoe beter we de populatie kunnen monitoren.” Veel mensen hopen een manta rondom Bonaire te spotten. Foto: Danielle de Kool

Onduidelijk hoe groot populatie is

Het gebrek aan data, de uitdaging om goede documentatie te maken en de onwetendheid van de duiker/snorkelaar, is het lastig te bepalen hoeveel manta’s Bonaire heeft. Hierdoor kan Pelletier lastig bepalen of de populatie manta’s rondom Bonaire aan het dalen of stijgen is. ,,Ik wil over 20 jaar niet dezelfde vraag stellen: gaan de aantallen omhoog of omlaag?” zegt de biologe. ,,We hebben op dit moment gewoon niet genoeg gegevens om daar nu met zekerheid iets over te zeggen. In de toekomst hoop ik deze informatie wel te hebben”

Ondanks de uitdagingen blijft Pelletier optimistisch. ,,We zijn bezig met het opzetten van een langetermijn monitoringsprogramma. Het is belangrijk om te weten hoe deze dieren hun habitat gebruiken en hoe we ze het beste kunnen beschermen.”

Pelletier werkt met het Manta Conservation programma van Bonaire samen met verschillende organisaties op het eiland, waaronder Blue Defenders en STINAPA. ,,STINAPA heeft enkele gegevens over haaien en roggen verzameld, wat ook erg waardevol is,” zegt ze. ,,Maar we moeten deze inspanningen uitbreiden en continueren.”

Voorlichtingen over manta’s

Elke maandag geeft Pelletier een presentatie over mantaroggen op verschillende locaties op het eiland. ,,De presentaties zijn gratis en open voor iedereen,” zegt ze. “Het is een geweldige manier om mensen bewust te maken van het belang van ons onderzoek.”

Bonaire is een populaire bestemming voor duikers van over de hele wereld. ,,Bonaire is een geweldige plek om voorlichting en bewustwording te creëren,” zegt Pelletier. “Duikers komen hier en gaan dan naar andere locaties waar ze mogelijk manta’s kunnen zien. Hoe meer mensen weten over deze dieren, hoe beter. We hopen dat er nog meer mensen naar onze presentaties komen. Op die manier kunnen wij ze leren hoe ze foto’s kunnen maken van de manta’s die ze misschien treffen rondom Bonaire. Door gegevens te verzamelen en bewustwording te creëren, hopen we als organisatie een verschil te maken voor deze indrukwekkende dieren.”

Pelletier hoopt dat toeristen die naar Bonaire komen, de kans grijpen om meer te leren over de mantaroggen. ,,Elke keer dat er een nieuw artikel verschijnt, krijgen we als organisatie van toeristen meer meldingen en gegevens,” zegt ze. ,,Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe zeldzaam en speciaal deze ontmoetingen zijn. We hopen op de hulp van iedereen die een Manta rondom Bonaire signaleert.”

0