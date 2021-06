EHBO-training voor medewerkers in de kinderopvang

KRALENDIJK – De eerste vier groepen met in totaal 50 medewerkers uit de kinderopvang op Bonaire zijn deze week gestart met de training Eerste Hulp voor kinderen, in het kader van het programma BES(t) 4 kids.

Dit jaar worden medewerkers van alle kinderopvangorganisaties op Bonaire getraind, om ervoor te zorgen dat op elke kinderopvanglocatie minimaal één volwassene aanwezig is met een EHBO-diploma gericht op kinderen.

Dit is één van de kwaliteitscriteria in het kader van het programma BES(t) 4 kids, dat wil zorgen voor goede, veilige en betaalbare kinderopvang in Caribisch Nederland.

De EHBO-training werd onder leiding van Centrum voor Jeugd en Gezin georganiseerd en vindt dit jaar nog vaker plaats.

