Werkbezoek staatssecretaris Blokhuis op Bonaire in teken van zorg, welzijn en corona

Staatssecretaris Blokhuis (links) in gesprek met initiatiefnemers Beachpark Bonaire – Foto ABC Online Media

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt van 14 tot en met 17 juni een werkbezoek aan Bonaire. De aanpak van de coronacrisis en goede zorg en welzijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk tijdens en na de coronacrisis zijn de belangrijkste thema’s van de bezoeken en gesprekken die gepland stonden.

Vandaag gaf de staatssecretaris tijdens de persconferentie aan dat hij voornamelijk positieve indrukken heeft opgedaan op Bonaire. Hij ziet dat er veel goede dingen gebeuren, maar Bonaire is er nog niet. Sinds zijn laatste bezoek aan het eiland ziet hij dat er al veel zaken zijn doorontwikkeld. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn.

Sport en beweging

Zo is hij bij de opening geweest van een nieuw kunstgrasveld in de wijk Tera Cora. Samen met de voormalig Nederlandse profvoetballer Aron Winter, die nu ook op Bonaire is, openden ze vol trots de nieuwe sportvoorziening. Dat deden ze onder het toeziend oog van veel mensen die, net als de staatssecretaris zelf, het belang van sporten inzien. Daarnaast had hij gesprekken met de ambassadeurs van bewegen op Bonaire. Bewegen is voor iedereen belangrijk, ook het werken aan een gezonde leefstijl. Sporten en bewegen heeft ook iets sociaals, het brengt mensen bij elkaar. Daar wordt veel waarde aan gehecht vanuit de Nederlandse overheid en het ministerie van VWS, geeft Blokhuis aan.

Daarnaast zijn er concrete plannen gemaakt voor zwemonderwijs. Ook beweegonderwijs op scholen staat op de agenda in de vorm van gymlokalen maar ook meer beweging tussen de lessen door. Ook zijn er plannen om een Beachpark aan te leggen, waar ruimte is voor ‘bolas’ (Jeu de boules), beachtennis en beachvolleybal. De drie organisaties hebben hun handen ineengeslagen en er liggen al tekeningen klaar. De drie partijen zijn optimistisch dat dit snel geregeld gaat worden. Het tekenen van de intentieovereenkomst voor de realisatie van Beachpark Bonaire met Bonaire Overheidsgebouwen, Beachtennis Bonaire en Volleybalbond Bonaire is uitgesteld naar een later tijdstip.

Zorg op Bonaire

Ook bracht de staatssecretaris vanmorgen een bezoek aan het BCO-loket, het loket voor mensen met een beperking, die chronisch ziek zijn of die ouder worden. Zij kunnen nu naar een vast loket, dus één aanspreekpunt, met deskundige mensen, met vragen als hoe ze aan een rolstoel kunnen komen. Mensen uit Rincon, die niet naar het loket kunnen komen, worden ook bediend. Bij Cocari in Rincon is namelijk een vast spreekuur. Bij Cocari wordt nu ook respijtzorg geleverd. De locatie beschikt over acht bedden hiervoor, zodat mensen die als mantelzorger optreden even op adem kunnen komen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis – Foto: ABC Online Media

Een andere nieuwe voorziening die de staatssecretaris noemt is de Stichting Tabitha. Dit is een opvang voor vrouwen en kinderen die in een crisis zitten en onderdak nodig hebben. Net als in elke gemeente in Europees Nederland komt ook op Bonaire huiselijk geweld voor. Hij prijst het dat dit nu bespreekbaar wordt gemaakt en er opvang mogelijk is. Hulpverleners staan hier dag en nacht klaar om mensen in nood op te vangen. Daarnaast geeft de staatssecretaris aan dat er wordt gewerkt aan een huisverbod voor plegers van huiselijk geweld.

Corona op Bonaire

Ook heeft Blokhuis een gesprek gehad bij het Coronasteunpunt. Tijdens de pandemie is er snel geschakeld en een steunpunt opgericht voor mensen met metale zorgen en psychische problemen. Met dit steunpunt wordt de wereld van de geestelijke gezondheidzorg en de hulpverlening, binnen het Openbaar Lichaam Bonaire, aan elkaar gekoppeld. Hij gaf aan dat er vanuit Den Haag veel zorgen om corona in Nederland maar ook op de eilanden waren. Daarom is er de afgelopen periode veel contact geweest tussen de staatssecretaris, gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Nina den Heyer. De staatssecretaris wil de bewoners van Bonaire en de Afdeling Publieke Gezondheid een groot compliment geven voor de aanpak van corona op het eiland. Hij wijst erop dat Bonaire verder met vaccineren is dan Nederland.

De staatssecretaris is ook meegeweest met een dokter die op huisbezoek ging om mensen te vaccineren. Hij bewondert de aanpak van de huisarts, die veel tijd nam en zorgvuldig te werk ging. Mensen op Bonaire die niet naar de grote priklocaties kunnen komen, worden op verzoek door artsen aan huis bezocht, echt maatwerk dus. Het valt hem op dat er op Bonaire al op veel plekken geen mondkapjes meer gedragen worden. Zo ver zijn ze in Nederland nog niet, Bonaire is dus een goed voorbeeld voor Nederland, geeft hij aan. Voor mensen op Bonaire die nu nog niet gevaccineerd zijn komt er geen vaccinatieplicht, benadrukt hij.

Staatssecretaris Blokhuis vertrekt morgen weer naar Nederland.

Lees ook: