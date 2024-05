Economie Tourism Corperation Bonaire bezig met onderzoek naar verhuur van huizenmarkt Hans Hofstra 12-05-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tourism Corperation Bonaire (TCB) is bezig met een onderzoek naar kortetermijnverhuur op Bonaire. Of er een eventuele impact gaat komen van het huidige handhaafbeleid van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is nog onbekend. TCB is op dit moment hiervoor data aan het verzamelen. Over een aantal maanden presenteert de organisatie haar cijfers.

,,Het is nog te vroeg om hier een antwoord op te geven”, aldus TCB-directeur Miles Mercera die laat weten dat het nog onbekend is of er een impact gaat zijn door het ingevoerde handhaafbeleid van de overheid. ,,Wij hebben het ook in het nieuws moeten lezen dat er een handhavingsproces is op de kortetermijnverhuur. Als TCB hebben wij besloten om op dit moment geen echte uitspraak hier over te doen”.

Markt onbekend

In een eerder gepubliceerd artikel van Bonaire.nu werd duidelijk dat het handhaafbeleid huizenbezitters hard raakt. Het OLB is actief aan het controleren of huiseigenaren hun woningen illegaal aan het verhuren zijn. Ron Opdam is eigenaar van Sunwise Bonaire. Hij liet in een van zijn reacties weten: ‘Ruim 300 woningen zouden door dit beleid van de markt verdwijnen’. Of het ook echt zou gaan om dit aantal woningen, daar zouden volgens Mercera nog geen duidelijke cijfers over bekend zijn: ,,Vanuit eigen belang, snap ik dat dit getal wordt benoemd. Ik wil het zien met data. Dan pas kunnen we er iets over zeggen”.

,,We hebben wel contact met de overheid. Er is besloten dat TCB onderzoek gaat doen naar de wijken waar impact merkbaar zou kunnen zijn. We weten nog niet of deze impact er is. Eerst zullen we een analyse moeten doen. Ook om te kijken om hoeveel woningen het nu precies zou gaan. Dit is nog niet bekend. Het zouden 10, 100, 300 of meer villa’s kunnen zijn die zijn getroffen. Dat weten we nu nog niet”, aldus Mercera.

Cijfers worden bekeken

,,In ons onderzoek gaan we dus kijken hoe groot de markt is voor de verhuur van huizen. Maar ook gaan we kijken hoe groot de markt is met huizen die niet verhuurd mogen worden. We hebben onder andere een vragenlijst die we met de makelaars delen. Zij hebben contact met de particuliere huiseigenaren in de desbetreffende woongebieden. Aan de hand van deze cijfers kunnen we bepalen of er wel of geen impact is”, aldus Mercera.

Of er ook iets gedaan gaat worden met het eindrapport van de TCB, dat is onbekend. Het is iets waar de overheid volgens Mercera uiteindelijk een besluit over gaat nemen: ,,Wij kunnen advies geven aan de overheid. Positief of negatief. Zij besluiten uiteindelijk of ze iets met ons advies gaan doen”.