Politie Bonaire zoekt getuigen van vechtpartij in nacht van vrijdag op zaterdag

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is op zoek naar getuigen van een vecht- dan wel schietpartij die in de vroege ochtenduren van zaterdag zou moeten hebben plaatsgevonden in de Kaya L.D. Gerharts.

Hoewel de meldkamer een melding binnenkreeg van een vechtpartij waarbij met flessen werd gegooid en mogelijk werd geschoten, trof een patrouille vervolgens niemand aan op de gemelde plek. Wel werd daar wat bloed aangetroffen.

Er heeft zich echter niemand bij het ziekenhuis gemeld met schotwonden. De politie roept nu mogelijke getuigen op, zich bij KPCN te melden met informatie over het voorval.

Dat kan via het normale nummer van KPCN, 715-8000, maar ook via de anonieme tiplijn 9310.