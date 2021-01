93 Gedeeld

Reizigers kunnen vanaf vandaag terecht bij Bon Bida Health voor het ondergaan van een PCR-test. Foto: ABC Online media.

Kralendijk- Gezondheidscentrum Bon Bida is klaar voor de afname van PCR-tests aan inwoners en toeristen, die om te mogen reizen een dergelijke test nodig hebben.

Het initiatief van Bon Bida is enerzijds een gat in de markt en anderzijds een uitkomst voor hen die op reis moeten. Tot zover waren reizigers tot wel bijna 300 dollar kwijt voor een verwijsbrief en de afname van de test bij Bonlab.

Bij Bonbida kost de volledige PCR test 150 dollar, inclusief ABB, terwijl de zogenaamde ‘Rapid Antigen’-test maar 75 dollar kost. “Voor Amerikaanse reizigers is de sneltest in principe voldoende”, legt Bon Bida eigenaar Robert Smaal uit in gesprek met Bonaire.nu.

Ook bij de goedkopere test ontvangt de reiziger een officiële medische verklaring van samenwerkingsparnter Medical Laboratory Services op Curaçao.

Capaciteit

Met de testcapaciteit zit het, ook na de opstart van vluchten uit de Verenigde Staten wel goed. “We kunnen in elk geval 250 tests per dag afnemen, maar met MLS hebben we een afspraak dat we zelfs tot 300 tests per dag kunnen aanleveren. Als die grens bereikt is, dan is er nog een uitwijkmogelijkheid met een andere partner. Mensen die een volledige PCR-test mogen afleggen krijgen binnen maximaal 36 uur de uitslag.

Werkgelegenheid

De testafname heeft gelijk geleid tot extra werkgelegenheid bij Bon Bida. Inmiddels zijn er 2 verpleegkundigen aangenomen voor het afnemen van testen, maar daar komen volgens Smaal naar verwachting nog wel 2 mensen bij. Ook voor het administratieve gedeelte zijn er 2 werkplekken bijgekomen.

Smaal zelf heeft de afgelopen dagen nauwelijks een moment van rust gehad. “We zijn hier met zijn allen echt heel druk mee geweest. In feite is er een hele nieuwe organisatie binnen twee weken uit de grond gestampt”.

Medewerking

Smaal zegt dat hij totaal niet mag klagen over de medewerking die hij vanuit de dienst Publieke Gezondheid heeft ontvangen. Wel is het gezondheidscentrum, bij een positieve testuitslag verplicht dit te melden bij de dienst. “Daarnaast is er wel goed gekeken naar de hele testketen om er voor te zorgen dat alles op gecontroleerde en verantwoorde wijze verloopt”.

Wie een afspraak wil maken kan dat doen door te mailen naar [email protected] of te bellen naar 787-5687. Binnenkort kunnen afspraken ook online worden ingepland.

