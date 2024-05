Instagram Vacature Beheerder Melanie Zandwijk 14 mei 2024

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse jeugdontwikkelingscentrum gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar. Ons doel is de jeugd van Bonaire, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaal-financiële positie, te helpen zich te ontwikkelen tot voorbeeldige volwassenen.

Per direct zijn wij op zoek naar: een beheerder (minimaal MBO-niveau) – 40 uren per week.

Functieomschrijving

Het beheren, onderhouden en zo nodig repareren van de gebouwen en inventaris.

Uitvoeren van algemene onderhouds- en tuintaken.

(Mede) verbeteren van het sociaal, leer- en leefklimaat zodat de deelnemers optimaal gebruik kunnen maken van de openbare voorzieningen.

Onderhouden van contact met huurders van de faciliteiten van Jong Bonaire.

Specifieke functiekenmerken:

Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en het correcte gebruik van materialen in en rondom de accommodatie. Wijst zo nodig op de naleving van veiligheidsvoorschriften en huisregels.

Opstellen, afstemmen en uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en terreinen, volgens onderhoudsschema.

Verzorgen van de planning en verhuur van ruimtes binnen het gebouw.

Zorg dragen voor openstelling en afsluiting tijdens verhuur doordeweeks en in het weekend.

Leiden en coördineren van werkzaamheden van schoonmaak-/kantinemedewerker en deurmonitors.

Deelnemen aan werkoverleg.

Wat wij zoeken:

Opleiding op MBO-niveau (techniek).

Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur.

Kunnen samenwerken in teamverband.

Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten.

Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen.

Technisch inzicht.

Flexibele werktijden.

Verantwoordelijkheidsgevoel.

Affiniteit met onze doelgroep.

In bezit van rijbewijs B (rijbewijs D is een pre).

Betrouwbaar.

Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.

Voor de vacature geldt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd dient te worden.

Uw sollicitatiebrief met CV en referenties richt u per e-mail aan Michel Nicolaas (general manager), met als onderwerp: sollicitatie beheerder.



E-mailadres: generalmanager@jongbonaire.org

Sluitingsdatum voor de vacature: 24 mei 2024.

