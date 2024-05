Sport & Vrije tijd My Guardian Group Walk & Run op 26 mei 2024 Hans Hofstra 14-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 26 mei aanstaande organiseert de Guardian Group een wandel- en hardloopwedstrijd op Bonaire. De start zal om 06.30 uur zijn op Bachelor’s beach. Deelnemers kunnen meedoen aan een acht kilometer wandel of hardloopwedstrijd. De finish is bij de Frans Paradise in Sorobon.

Ook kinderen kunnen meedoen aan de wedstrijd. Voor hen is er een vier kilometer parcours uitgestippeld. Prijzen zijn beschikbaar voor de verschillende leeftijdscategorieën. Deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken over de terugweg van Sorobon richting de plek waar werd gestart. Een bus zal aan het einde van de wedstrijd de deelnemers terug brengen. Er kunnen maximaal 450 deelnemers meedoen aan het evenement.

