“Charmant, intiem en persoonlijk: dát is Boutique Bonaire Unique Resorts.” Dat is wat ons dagelijks inspireert om onze gasten de best mogelijke service en ervaring te willen bieden. Boutique Bonaire bestaat momenteel uit 6 boutique resorts en is nog vol in ontwikkeling. Wij willen erkend worden voor onze unieke, eigenzinnige en intieme sfeer en het maximaal aandacht geven aan onze gasten.

Wij zijn op zoek naar:

Maintenance Medewerker

Vanaf 24 uur p/w

Je hebt een belangrijke rol bij het zo mooi mogelijk en functioneel perfect presenteren van onze resorts en faciliteiten aan de gasten van Boutique Bonaire en het zorg dragen voor goed werkende faciliteiten, zowel qua installaties en apparaten als ruimten.

Als Maintenance Medewerker ben je primair verantwoordelijk voor het vaststellen en oppakken van wat nodig is aan klussen en het succesvol afronden daarvan.

Wij vragen:

Aantal jaren ervaring in een operationele en technische omgeving.

Bekend met onderhoudsplanningen.

Brede set aan vaardigheden (elektriciteit en loodgieterswerk).

Bekend met wet – en regelgeving over onderhoud.

MBO werk – en denkniveau.

Een technisch diploma is een pré. Bijvoorbeeld in de Elektrotechniek of Civiele techniek.

In het bezit van een rijbewijs en eigen auto is een pré.

Dan bieden wij jou:

Een prettige werksfeer

Marktconforme salariëring

Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng

Zin in meer uitdaging en werken in een dynamisch servicegericht bedrijf? Richt dan je sollicitatie binnen twee weken, voorzien van CV, aan: info@boutiquebonaire.com

