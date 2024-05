Nieuws van Bonaire Overlast door buurthonden Redactie 14-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op donderdag 9 mei, rond 16:40 uur, werd een vrouw in de Bario Kibrahacha aangevallen door de honden van haar buren. Bij aankomst van de politie bleken drie van de vier honden pitbulls te zijn. De politie moest ingrijpen met pepperspray en water om vechtende honden uit elkaar te halen. De buren kregen een schriftelijke waarschuwing en duidelijke afspraken werden gemaakt.

Op woensdag 8 mei, rond 16:30 uur, meldde een man dat de honden van zijn buren een van zijn geiten hadden doodgebeten. De agenten gingen mee naar de Kaya Jivaro en hier bleek dat de genoemde geit op het erf van de buren was gekomen waar het door de honden werd doodgebeten. De eigenaar van de geit werd gewezen op het feit dat hun geiten niet los mochten lopen waar dat niet mag en dat ze ervoor moesten zorgen dat de geiten op hun erf blijven. De eigenaar van de honden werd erop aangesproken dat zijn erf niet afgesloten was met een omheining. Dit gezien het feit dat hij ongeveer acht honden op zijn erf heeft waarvan twee die niet vastzitten aan een ketting.Beide partijen werden gewaarschuwd en afspraken werden gemaakt om herhaling te voorkomen.

In de middaguren op woensdag 8 mei vielen honden negen schapen aan in een knoek bij de Kaminda Lagun, waarbij drie schapen werden gedood. De meldster had zelf de dierenarts gebeld om ter plekke te komen. Zij verklaarde verder dat bij haar aankomst bij de knoek een bruine hond zag. De patrouille heeft in de omgeving gezocht naar de hond, maar zonder het gewenste resultaat.

Op woensdag 8 mei kreeg de politie ook melding over een hond op de Kaya Pos di Amor die aan een lange kabel vastzat maar die buiten op de openbare weg komt. Hierdoor worden mensen die in de straat lopen aangevallen. De eigenaar werd erop aangesproken en had de hond ergens anders vastgezet, zodat deze niet meer buiten de tuin komt.