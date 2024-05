Politiek & Bestuur MPB dringt aan op duidelijkheid van bestuurscollege en gezaghebber bij brand op de vuilstort Redactie 14-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De MPB-fractie in de eilandsraad wil van het bestuurscollege en de gezaghebber meer weten over de situatie bij de vuilstort van Lagun. Deze is volgens de fractie geëscaleerd tot een crisis, waarbij de bewoners in de nabijheid geëvacueerd moesten worden.

Vragen die zij hebben zijn: Wat wordt op dit ogenblik gedaan om te verhinderen dat de brand op andere plekken op de vuilstort uitbreekt? Waar kunnen omwonenden met gezondheidsklachten zich melden voor medische hulp? Is er een contactnummer voor diegenen die in de omgeving wonen en die van mening zijn dat zij ook dienen te worden geëvacueerd?

Overlast

De MPB doet als laatste een dringende oproep aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om de overlast snel aan te pakken en maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van de bewoners te garanderen. “Voorkomen is beter dan achteraf genezen”, aldus Hennyson Thielman.