Ambtenaren Toezicht & Handhaving starten met prijscontrole supermarkten

KRALENDIJK – Ambtenaren van de Directie Toezicht en Handhaving (T&H) zijn gestart met de controle op de prijzen van het zogenoemde ‘basismandje’ bij verschillende supermarkten op het eiland.

Tot de prijscontroles wordt overgegaan vanwege groeiende zorgen over de stijgende prijzen van essentiële producten. Hierbij bestaat het vermoeden dat veel winkels hogere prijzen hanteren dan redelijkerwijs aanvaardbaar is.

Het basismandje omvat essentiële levensmiddelen en dagelijkse benodigdheden die cruciaal zijn voor de gemiddelde huishoudens. “Een eerlijke prijsstelling draagt bij aan het verlichten van financiële lasten voor de inwoners en waarborgt een meer toegankelijke levensstandaard”, zegt het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) over de actie.

Rapport

Als de analyse op de prijzen in de supermarkt is afgerond zal de Directie Toezicht en Handhaving in samenwerking met Fundashon Tienda Pa Komsumido Boneriano een algeheel rapport presenteren over de prijzen in deze winkels.