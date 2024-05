Milieu Bonaire nog deels in de rook van vuilnisbrand; einde evacuatie lijkt in zicht Hans Hofstra 18-05-2024 - 4 minuten leestijd

Er komt nog steeds rook vanaf de vuilnisbelt.

KRALENDIJK – Er lijkt een einde te komen aan de evacuatie van bewoners onder de rook van de vuilnisbelt op Bonaire. Ondanks veel onduidelijkheid, lijkt het erop dat de eerste bewoners de komende dagen terug naar huis moeten. Instanties lijken daarmee aan te geven dat de omgeving veilig is om weer te leven, hoewel de rook- en stankoverlast nog niet geheel voorbij is.

Het Openbaar Lichaam liet pas enkele dagen na de uitbraak van de brand officieel van zich horen. Waarnemend gezaghebber Nolly Oleana liet bij een persconferentie weten dat ‘er geen crisis zou zijn’. Hij probeerde daarmee, voor zover mogelijk, de bevolking gerust te stellen. Die maakt zich echter zorgen over mogelijke schadelijke stoffen in de lucht. Ook kan het vuur op elk moment opnieuw uitbreken.

Gedeputeerde Anjelica Cicilia van infrastructuur is van mening dat er een structurele oplossing moet gaan komen voor het probleem van de vuilnisbelt. “We zien dat het gebied bij de vuilnisbelt behoorlijk vol zit. Het OLB heeft de verantwoordelijkheid om hier een oplossing voor te bedenken.” Ook komt er ondertussen nog meer vuil rondom de vuilnisbelt in de natuur terecht. Foto: ABC Online Media

Aangestoken

De overheid gaat er inmiddels van uit dat het vuur is aangestoken en niet spontaan uitbrak. Gegevens over mogelijke verdachten zijn niet vrijgegeven. Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) laat in een reactie weten: ‘Wij vertellen nooit iets over aangiftes’. De vuilnisbelt is niet helemaal afgesloten. Het blijft onduidelijk of de brand is aangestoken door een medewerker van afvalverwerkingsbedrijf Selibon zelf, of van een extern iemand die de vuilnisbelt is opgeklommen. Selibon doet zelf nog geheimzinnig over de aangifte. Woordvoerder Kirindongo laat aan Bonaire.nu weten: ,,We kunnen niets zeggen over de aangifte. Ik weet dat de recherche er druk mee bezig is. Ze zijn al een aantal keren langs geweest op de plaats delict. Voor de rest kan ik er nog niets over zeggen”.

Uitchecken bij Buddy Dive Resort

,,We hebben net te horen gekregen dat we om 11.00 uur op maandag moeten uitchecken bij Buddy Dive Resort”, zegt een van de bewoners die tijdelijk bij het resort werd ondergebracht. ,,Toch is het ons volstrekt onduidelijk wat nu de gang van zaken is. Ons huis stinkt van binnen en buiten. Mijn man gaat af en toe kijken. Hij moet namelijk de dieren, die daar zijn gebleven, voeden. Mijn man heeft keelproblemen. Maar omdat hij niet wil dat wij dat ook krijgen, gaat hij er heen. Hij probeert ons veilig te houden”.

Een andere bewoner vraagt zich af: ,”Is er een officiële update van Selibon, het OLB of de brandweer over de huidige situatie? Is er vooruitgang te zien? En zijn er ondertussen al controles gedaan om te kijken welke chemische stoffen er in de rook zitten?”. Een derde bewoner zegt: ,,Wij moeten op zaterdag uitchecken. Dat lijkt ons bijzonder. We zijn namelijk het eerste huis wat in de baan van de rook ligt. We vragen ons af, is het überhaupt wel veilig is om nu thuis te kunnen wonen met alle gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen?”

Of de instanties de gedupeerden ook al daadwerkelijk naar huis zullen sturen de komende dagen, dat is de vraag. Na de persconferentie van afgelopen woensdag is er vanuit de instanties geen openbaar bericht meer geweest. Voorlopig lijkt het rook- en stankprobleem alleen nog niet opgelost te zijn.

